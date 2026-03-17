ANSES: quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director ejecutivo

Este martes 17 de marzo, el Ministerio de Capital Humano informó que Fernando Bearzi presentó su renuncia como director ejecutivo del la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES) y que en su lugar asumirá Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo”, indicó el Ministerio que conduce Sandra Pettovello.

Guillermo Arancibia, de 52 años, es economista con más de 30 años de trayectoria en el sector público, la investigación académica y la consultoría. Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano.

El Gobierno reestructuró el Ministerio de Economía y volvió a pelearse con el periodismo

Según Capital Humano, "a lo largo de su carrera se desempeñó en posiciones estratégicas dentro del sistema de seguridad social y la administración pública".

Trayectoria en la ANSES

En ANSES desarrolló una extensa trayectoria, asumiendo como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Asimismo, ocupó cargos de alta responsabilidad, como Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Su nombre estuvo ligado a la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la transición hacia un sistema de actualización por inflación.

En el ámbito internacional y académico, fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social.

Durante el último año, fue asesor del Ministerio de Capital Humano, donde participó en la puesta en marcha del Centro de Formación Capital Humano.

Como docente, es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos en diversas universidades en áreas como estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.

Polémica

El 9 de agosto de 2024, mientras ocupaba el cargo de subdirector ejecutivo de Prestaciones, Arancibia firmó una resolución internainstruía explícitamente cargar a la caja chica gastos por "yogures, galletitas y cocas" destinados a su consumo personal.

Según informó NOTICIAS, Arancibia, con un salario bruto superior a los 5 millones de pesos mensuales en ese momento (equivalente a varias veces la jubilación mínima), justificó el uso de fondos públicos para estos consumos cotidianos argumentando que formaban parte de necesidades en reuniones o actividades institucionales.

Sin embargo, la medida generó rechazo inmediato entre empleados y gremios del organismo, en un contexto de fuerte ajuste. Al día siguiente de conocerse la orden, el edificio amaneció empapelado con carteles caseros que caricaturizaban al funcionario como un ratón de dibujos animados.

La leyenda repetida en los afiches era clara y mordaz: "Ratón, ganás cinco palos y comprás yogurt y barritas de cereal con la caja chica".

Retiros voluntarios

El anuncio del nombramiento de Arancibia se produce un día despúes del de la aprobación de un nuevo plan de retiro voluntario para el personal de la ANSES, bajo un esquema de acuerdo mutuo.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco en las políticas de modernización y eficiencia del gasto público que viene implementando la administración de Javier Milei.

La iniciativa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), y se sustenta en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), lo que significa que la desvinculación se produce por "voluntad concurrente" de ambas partes.

LM