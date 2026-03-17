Fernando Bearzi presentó hoy su renuncia formal a la dirección ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La dimisión fue entregada a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien aceptó el alejamiento del funcionario y definió de manera inmediata su sucesión. En su lugar, el Ejecutivo designó a Guillermo Arancibia, quien hasta el momento se desempeñaba como el segundo en la estructura jerárquica del organismo.

Bearzi asumió el cargo en febrero de 2025. Su llegada al ente se produjo en un momento de tensión interna, tras la salida de Mariano de los Heros, quien fue apartado de la administración libertaria luego de que se difundieran precisiones sobre una reforma previsional que no formaba parte del cronograma oficial trazado por la Casa Rosada para ese período.

El Gobierno anunció el pago de un bono de $70.000 en marzo: quiénes lo cobran

Con esta salida, la gestión de Javier Milei suma su tercer titular en la ANSES en poco más de quince meses. El derrotero comenzó con Osvaldo Giordano, desplazado por razones políticas, seguido por De los Heros y, finalmente, Bearzi. La asunción de Arancibia busca garantizar la continuidad operativa en un ente que gestiona el flujo de fondos más sensible del presupuesto nacional, en medio de un proceso de auditorías y ajustes en las partidas sociales.

Cambio de autoridades y anticipó de una etapa de modernización en el organismo

A través de un comunicado oficial, difundido en la red social X, el Ministerio de Capital Humano informó que el 17 de marzo de 2026 asumió como Director Ejecutivo de la ANSES Guillermo Arancibia, en el marco de lo que definieron como “una nueva etapa” para el organismo previsional. La comunicación oficial ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con cambios en la conducción y formalizó el reemplazo tras la renuncia presentada por Fernando Bearzi.

Según el texto difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello, la nueva gestión estará enfocada en la digitalización de los procesos internos, con el objetivo de optimizar la administración, agilizar los trámites y modernizar el funcionamiento del ente. Desde el ministerio señalaron que la reorganización apunta a mejorar la gestión operativa en un área considerada clave por el volumen de prestaciones y recursos que administra.

Noticia en desarrollo...