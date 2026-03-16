ANSES: el Gobierno habilitó un plan de retiro voluntario para reducir la planta del organismo

El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado a trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de continuar con el proceso de reducción de la estructura estatal. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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El programa se implementará bajo el denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), un esquema basado en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que establece que la desvinculación laboral se realiza por acuerdo mutuo entre el empleador y el trabajador.

La iniciativa se inscribe dentro de las políticas de modernización del Estado y reducción del gasto público que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

Cómo funcionará el retiro voluntario en ANSES

Según la normativa publicada, el retiro deberá formalizarse mediante escritura pública o ante una autoridad judicial o administrativa del trabajo. Posteriormente, el acuerdo deberá presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.

El régimen está dirigido a empleados del organismo previsional que cuenten con al menos dos años de antigüedad. No obstante, la adhesión no implica un derecho automático: la resolución establece que se trata de un acto estrictamente voluntario del trabajador y que su aprobación final quedará sujeta a la evaluación de ANSES.

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Además, se aclaró que el otorgamiento del beneficio no genera derecho subjetivo alguno para quienes soliciten adherirse.

Quiénes quedan excluidos del programa

El plan también fija una serie de condiciones y exclusiones para acceder al retiro voluntario. Entre los casos que no podrán adherirse se encuentran:

- Empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública.

- Trabajadores involucrados en procedimientos disciplinarios.

- Personas que ya hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia.

- Aquellos que superen los 62 años de edad.

- Empleados con litigios laborales pendientes, salvo que desistan de las acciones judiciales.

En el caso de los trabajadores con mandato sindical vigente, deberán renunciar previamente a su cargo y a la tutela sindical para poder participar del programa, acreditándolo ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

Plazos para adherirse al retiro voluntario

El período de adhesión al programa estará abierto hasta el 5 de abril de 2026 inclusive.

Para los empleados que se encuentren de licencia anual ordinaria o por maternidad, la normativa establece que la firma del acuerdo podrá diferirse hasta la finalización de dicha licencia.

Cuánto cobrarán quienes acepten el retiro

El personal que se adhiera al plan recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso, calculada en base a la antigüedad del trabajador.

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La compensación será equivalente al 90% de un salario bruto por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, o fracción mayor a tres meses, tomando como referencia los conceptos brutos mensuales normales, regulares, permanentes y habituales.

El beneficio tendrá un tope máximo de 24 haberes brutos.

En cuanto a la modalidad de pago, la gratificación se abonará en una sola cuota hasta un máximo de $80 millones. En los casos en que el monto supere esa cifra, el pago se realizará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.