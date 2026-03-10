La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy, martes 10 de marzo, con el cronograma de pagos correspondiente al tercer mes del año. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen documentos terminados en 1 verán acreditados sus fondos en las cuentas bancarias habituales, en una jornada marcada por la actualización de los montos tras el último dato de inflación oficial.

El esquema de liquidación de este mes contempla una suba del 2,88% en los haberes, aplicada de forma directa sobre la escala salarial del sector pasivo. Con este ajuste, la jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88. Este incremento responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos previsionales mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en marzo 2026 con bono y aumento

A este valor de base se le suma la entrega de un bono extraordinario de $70.000, una medida que el Gobierno mantuvo para apuntalar los ingresos más bajos del sistema. De esta manera, ningún jubilado que cobre la mínima percibirá menos de $439.600,88 brutos durante marzo. El refuerzo se acredita de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el organismo.

Impacto del bono y el aumento en el bolsillo previsional

El cobro de este martes para los DNI finalizados en 1 representa el primer escalón de un calendario que se extenderá durante las próximas dos semanas para el resto de las terminaciones. El monto total de $439.600,88 funciona como un piso de protección social en un contexto donde el consumo interno muestra señales de reconfiguración bajo las políticas de libertad económica y desregulación de precios.

Para quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan el nuevo techo establecido por la suma de la mínima más el bono, la ANSES liquida un proporcional del refuerzo. Esto significa que el bono de $70.000 se paga de forma íntegra a quienes cobran el haber básico, mientras que el resto de los beneficiarios recibe un monto diferencial hasta completar el tope de $439.600,88.

La dinámica de actualización mensual busca que la capacidad de compra de los adultos mayores no quede rezagada frente a la evolución de los precios. Sin embargo, el costo de la canasta básica para la tercera edad, que incluye medicamentos y servicios específicos, sigue bajo la lupa de los analistas financieros dado que el peso de las tarifas de servicios públicos aumentó su incidencia en el gasto total de los hogares.

Calendario de pagos y movilidad previsional

El cronograma para los beneficiarios que no superen el haber mínimo seguirá mañana miércoles con los documentos terminados en 2 y continuará de forma sucesiva hasta el viernes 20 de marzo. Por su parte, los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima comenzarán a cobrar recién a partir del lunes 23 de marzo, siguiendo un esquema similar de una terminación de DNI por día hábil.

Es importante destacar que el aumento del 2,88% también impacta en otras prestaciones vinculadas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). En el caso de la PUAM, el monto equivale al 80% de una jubilación mínima, situándose en $295.738,18, a lo que también se le adiciona el bono de 70 mil pesos para alcanzar un total de $365.738,18.

Las autoridades del organismo previsional confirmaron que los recibos de sueldo ya están disponibles para su consulta a través del sistema Mi ANSES, donde los beneficiarios pueden verificar el desglose de los conceptos liquidados. Allí figuran el haber mensual con el incremento por movilidad, el refuerzo previsional y los descuentos correspondientes a la obra social PAMI o préstamos vigentes.

