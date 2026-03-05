Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben en marzo de 2026 un aumento del 2,88% en sus haberes, como resultado de la actualización mensual basada en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La suba se aplica en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones previsionales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, que continúa liquidándose junto con el haber mensual para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Este incremento impacta sobre todas las pensiones administradas por ANSES, incluyendo las destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores sin aportes y madres de siete hijos o más.

Cuánto se cobra por Pensiones No Contributivas en marzo de 2026

Con la actualización de marzo, los montos que perciben los beneficiarios de las PNC quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez:

Haber básico de $258.720,61. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $328.720,61.

PNC para madres de siete hijos o más:

Haber mensual equivalente a la jubilación mínima, que se ubica en $369.600,87. Con el refuerzo, el ingreso total alcanza $439.600,87.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

El haber mensual es de $295.680,69. Sumando el bono, el total llega a $365.680,69.

El refuerzo de $70.000 se otorga en su totalidad a quienes perciben ingresos equivalentes o inferiores a la jubilación mínima. En los casos en que el haber supera ese monto, el bono se paga de forma proporcional para que el total no exceda el tope de $439.600,87.

Cabe señalar que, si bien las prestaciones se actualizan todos los meses según la inflación, el bono permanece congelado desde marzo de 2024, lo que reduce el impacto real del aumento mensual sobre los ingresos finales.

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación con aportes.

Entre los principales grupos que pueden solicitar este beneficio se encuentran:

Personas con discapacidad: deben acreditar una disminución física o mental del 66% o más y demostrar falta de ingresos suficientes.

Adultos mayores de 70 años: pueden acceder a la PNC por vejez si no perciben otros beneficios previsionales ni ingresos.

Madres de siete hijos o más: pueden obtener la prestación independientemente de su edad si no cuentan con cobertura previsional.

Beneficiarios de la PUAM: destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes requeridos para jubilarse.

Para obtener una PNC es necesario realizar un trámite ante ANSES que incluye evaluación socioeconómica, presentación de documentación y verificación de incompatibilidades.

Calendario de pagos de las PNC en marzo de 2026

ANSES estableció el cronograma de pagos para marzo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Los haberes se acreditan en las cuentas bancarias de los titulares y pueden retirarse mediante cajeros automáticos o en las sucursales habilitadas.

