La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene operativo el cronograma de pagos para este viernes 13 de marzo de 2026. En esta jornada, el organismo previsional concentra el desembolso de haberes para los sectores que perciben los ingresos más bajos del sistema, sumado a diversas asignaciones sociales y pensiones que integran la red de contención estatal.

El esquema de acreditación de fondos para este cierre de semana incluye a los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto mínimo establecido. Según la planificación oficial, este viernes percibirán sus ingresos aquellos beneficiarios que posean documentos nacionales de identidad finalizados en 4. El pago se realiza de forma automática en las cuentas bancarias declaradas por los titulares.

Aumento en la AUH y SUAF en marzo 2026

Los haberes mínimos para este mes de marzo se fijaron en $369.600,88 tras la aplicación del índice de movilidad. A esta cifra se le adiciona el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno Nacional decidió mantener para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. De esta manera, los jubilados que cobran este viernes retirarán un total de $439.600,88.

En el segmento de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario de ANSES llega a su etapa final para el mes en curso. Este viernes 13 de marzo es el turno de los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9. Este grupo abarca tanto a quienes reciben la pensión por invalidez o vejez como a las madres de siete hijos, quienes también perciben el refuerzo económico mencionado.

Las asignaciones familiares también tienen una carga relevante en la jornada de mañana. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 4 tendrán sus montos acreditados. El valor de la AUH para este mes se ubicó en $132.814 por hijo, aunque el pago directo neto es de $106.251,20 debido a la retención habitual del 20%.

Cronograma para Asignación por Embarazo y Prenatal

El organismo previsional también dispuso pagos para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social. En este caso, el viernes 13 de marzo cobrarán aquellas mujeres con DNI terminado en 3. Este beneficio sigue la misma lógica de actualización por movilidad que el resto de las prestaciones y se deposita directamente en la tarjeta de débito de la titular.

Por otro lado, inicia el pago de las asignaciones por Prenatal y por Maternidad. Para estas prestaciones, el calendario de ANSES estipula que este viernes deben concurrir o verificar sus cuentas quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1. Estos pagos son fundamentales para el sostenimiento de los hogares en etapas críticas de gestación y cuidado de los recién nacidos.

Las asignaciones de pago único, que comprenden los conceptos de matrimonio, nacimiento y adopción, continúan con su ventana de cobro abierta para todas las terminaciones de documento. Este proceso, que comenzó el 10 de marzo, se extenderá hasta el próximo 10 de abril inclusive, permitiendo que los beneficiarios gestionen sus haberes sin la urgencia de los plazos diarios.

ANSES confimó el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados, AUH, AUE y prestaciones por desempleo

El flujo de fondos en las entidades bancarias se prevé intenso debido a la coincidencia de varios grupos de pago en un mismo día. Las autoridades de los bancos sugieren a los beneficiarios utilizar los canales electrónicos y retirar efectivo únicamente en caso de necesidad, con el fin de evitar las aglomeraciones que suelen producirse en las terminales automáticas durante las primeras horas de la mañana.

Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el calendario todavía no comenzó. Este grupo deberá esperar hasta la última semana del mes para recibir sus ingresos. Según el cronograma definitivo, quienes perciben más de una jubilación mínima iniciarán sus cobros recién a partir del viernes 20 de marzo, comenzando con los DNI terminados en 0 y 1.

Valores vigentes y logística de cobro

El aumento aplicado para el mes de marzo de 2026 fue del 2,88%, impactando de forma directa en toda la pirámide de beneficios que administra la ANSES. Si bien el incremento sigue la pauta inflacionaria, la presión sobre los precios de los medicamentos y servicios básicos continúa siendo el principal desafío para los ingresos de la clase pasiva.

La logística bancaria en las provincias del interior del país reforzó la carga de cajeros automáticos para garantizar el acceso al efectivo. En muchas localidades, la dependencia del billete físico sigue siendo elevada, lo que obliga a una coordinación constante entre el Tesoro Nacional y las redes de distribución de caudales para evitar el desabastecimiento de las terminales.

ANSES recordó que no es necesario solicitar turnos para el cobro de haberes por ventanilla, siempre y cuando se respete el día asignado según el documento. En caso de no poder asistir en la fecha indicada, los fondos permanecen depositados en la cuenta bancaria y pueden ser retirados en cualquier momento posterior, ya que las órdenes de pago tienen vigencia hasta el 10 de abril.

El organismo también enfatizó la importancia de no brindar datos personales ni claves bancarias ante llamados telefónicos o mensajes de texto sospechosos. Las estafas virtuales dirigidas a jubilados suelen incrementarse durante los días de cobro, por lo que se recomienda realizar todas las consultas a través de la plataforma Mi ANSES con la clave de la seguridad social.

Este viernes cierra una semana de alta actividad previsional que permitió regularizar los pagos tras el inicio del mes. El próximo lunes 16 de marzo se retomará el calendario para los beneficiarios de la mínima con DNI terminado en 5, continuando así con la progresión numérica habitual hasta completar la totalidad de los padrones previstos para el tercer mes del año.

