El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y lanzará vouchers de capacitación

El Gobierno nacional dará de baja cerca de 900 mil planes sociales desde abril y los reemplazará por vouchers de capacitación laboral orientados al empleo. La medida marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo. El programa Volver al Trabajo dejará de pagarse y será reemplazado por un nuevo sistema.

La decisión fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano. La cartera que conduce Sandra Pettovello ya comenzó a notificar a los beneficiarios.Las comunicaciones llegan a través de la app Mi Argentina y por correo electrónico. Allí se informa el fin del plan y la posibilidad de sumarse al nuevo esquema.

El universo alcanzado ronda las 900 mil personas. Se trata del grupo considerado en transición hacia el empleo. En paralelo, unas 300 mil personas seguirán con asistencia. Son quienes tienen mayores dificultades para insertarse laboralmente.

Cómo funcionarán los vouchers

El nuevo sistema cambia el enfoque. Se pasa de transferencias directas a un esquema basado en formación. Los beneficiarios deberán inscribirse. Luego podrán elegir cursos dentro de una red de capacitación.

El Gobierno trabaja en una red federal de centros. La oferta se adaptará a cada región productiva y el esquema tiene una particularidad clave. El dinero irá directamente al beneficiario. No habrá intermediación de organizaciones sociales.

Además, se exigirán condiciones estrictas:

Asistencia obligatoria

Permanencia en los cursos

Pérdida del beneficio si abandonan

El monto de los vouchers aún no está definido. Dependerá del costo de las capacitaciones y la cantidad de inscriptos.

Impacto económico y social

La eliminación de los planes implica un fuerte ahorro fiscal. Se estima en unos $60 mil millones mensuales. Parte de ese dinero se destinará a capacitación. Otra parte irá a políticas educativas. El cambio también tiene impacto social. No todos los beneficiarios se sumarán al nuevo sistema.

Desde el Gobierno sostienen que muchos ya trabajan en la informalidad. Por eso, creen que la medida no reduce empleo. Sin embargo, analistas advierten sobre posibles efectos. Además, el monto del plan —cercano a $78 mil— funcionaba como un ingreso básico para miles de personas.

Más foco en educación y empleo

El rediseño de la política social incluye cambios más amplios. El Gobierno busca priorizar la educación y la inserción laboral.

Entre las medidas, se destaca:

Refuerzo en escuelas vulnerables

Avance hacia el doble turno

Más horas de Lengua y Matemática

El objetivo es mejorar la formación desde edades tempranas. También garantizar alimentación escolar. La estrategia apunta a reducir la asistencia directa a adultos y en su lugar, se promueve la capacitación.

El nuevo modelo combina tres ejes:

Formación laboral

Educación

Asistencia directa sin intermediarios

Abril marcará el inicio de esta nueva etapa. El sistema de planes masivos queda atrás y comienza un esquema centrado en empleo.

