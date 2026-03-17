Horacio Marín, CEO de YPF: "No vamos a tomar ventaja del precio internacional de los combustibles"

El CEO de YPF, Horario Marín, afirmó que la petrolera no va a especular con la suba internacional del precio del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente que afecta el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Según Marín, YPF “solo sufre en un 10% el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y ese es el valor que vamos a trasladar a los precios de la nafta mientras la situación sea transitoria, tal como marcan los analistas internacionales.

Ante empresarios que participan del IEFA Latam Forum 2026, el ejecutivo añadió: “La situación puede variar si se vuelve permanente, pero siempre vamos a respetar el compromiso que asumimos con los consumidores: si el precio del petróleo sube, el valor de la nafta también; y si baja, el precio del combustible también va a bajar”.

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Adelantó que de los US$ 6.000 millones que la compañía invertirá en distintos proyectos durante 2026, US$ 4.200 millones se destinarán a Vaca Muerta.

Según detalló, la compañía proyecta un aumento sostenido en la actividad de perforación, con 17 equipos operativos hacia fin de año y un objetivo de 39 plataformas de perforación, para 2029.

El presidente de la petrolera estatal destacó la magnitud del proyecto de GNL que impulsa la empresa y manifestó que “es el proyecto final más grande de la historia de Latinoamérica porque es muy rentable y muy potente”.

Impacto de la tensión en Medio Oriente en los surtidores locales

Además, aseguró que la petrolera estatal “sólo aumentará en un 10% el valor de sus combustibles” a raíz del conflicto de Medio Oriente, debido a que “ese es el porcentaje de afectación que tiene por la guerra de Estados Unidos e Isreal contra Irán”.

“No vamos a especular con la suba internacional del precio del petróleo porque asumimos un compromiso con los consumidores de que la nafta va a aumentar cuando aumente el precio del barril de petróleo y va a bajar cuando en el mercado internacional baje el precio del petróleo”, señaló Marín.

Además, aclaró que el actual nivel del precio del petróleo responde a factores coyunturales y aseguró que el valor elevado del barril no se mantendrá en el tiempo.

El máximo directivo de la petrolera estatal explicó que el escenario internacional, marcado por conflictos geopolíticos, impacta directamente en el mercado energético y dijo que “una guerra es un cisne negro para los precios y por eso el elevado costo del barril es transitorio”.

El CEO de YPF consideró que situaciones como restricciones en puntos clave del comercio global, como las que se dan en el estrecho de Ormuz, generan distorsiones en la oferta que elevan los precios de forma momentánea.

“No se puede sostener un mundo con una restricción del 15% del petróleo y cuando todo se normalice los precios van a volver a valores lógicos”, agregó.

Marín remarcó que “YPF no especula y traslada lo mínimo a los consumidores porque absorbe parte del impacto, posicionándose en función de valores previos a los conflictos internacionales con el objetivo de mantener la estabilidad del mercado interno”.

Marín también proyectó el impacto que podría tener el desarrollo del shale en la economía del país y estimó que hacia 2032 “la Argentina podría alcanzar exportaciones de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares anuales y generar más de 40 mil puestos de trabajo directos e indirectos”.

Entre los proyectos clave mencionó el VMOS y el Argentina LNG, que permitirán consolidar un hub exportador de energía en la región.

“Vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, remarcó Marín.

En otro orden, el directivo destacó los resultados operativos de la compañía, que muestran avances en eficiencia y productividad.

“YPF alcanzó un margen EBITDA ajustado a 22,6 dólares por barril en el cuarto trimestre de 2025 impulsado por mejoras en los procesos y control de costos”, explicó el CEO de YPF.

En el área de refinación, según Marín, “la empresa logró niveles de utilización cercanos al 100% mientras que en el segmento de producción no convencional se registraron costos de extracción de 4,4 dólares por barril equivalente en sus principales bloques de Vaca Muerta”.

“Estos valores se ubican por debajo de referencias internacionales, lo que refleja la competitividad del sale argentino”, agregó.

El presidente de la petrolera estatal sostuvo que durante 2025 “la compañía también avanzó en productividad, con velocidades de perforación de 324 metros por día y cerca de 250 pozos activos, lo que consolida el crecimiento de la actividad en la formación” y remarcó que en las próximas licitaciones “ganará el que ofrezca las mejores condiciones al precio más bajo, tal como sucedía con el modelo de José Estenssoro”.

LM