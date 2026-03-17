El Riesgo País de Argentina registró este martes 17 de marzo una tendencia a la baja, situándose en los 591 puntos básicos tras haber superado la barrera de las 600 unidades en la jornada previa. La mejora en la cotización de los títulos públicos en dólares permitió recortar parte de las pérdidas acumuladas durante el inicio de la semana, en un contexto donde los mercados globales operaron con mayores ganancias. A pesar de la volatilidad internacional por el precio del petróleo, los activos locales lograron acoplarse al optimismo de Wall Street, permitiendo que el índice del JP Morgan restara unidades y se alejara de los máximos registrados recientemente.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este martes 17 de marzo de 2026 en 591 puntos, lo que representa un descenso respecto al cierre anterior. Durante la rueda, el indicador llegó a tocar un máximo de 595 unidades antes de estabilizarse. Esta dinámica estuvo impulsada por la recuperación de los bonos soberanos como el AL30 y el GD35, que mostraron variaciones positivas en un mercado que buscó refugio tras la fuerte caída del lunes. La operatoria reflejó una "tendencia que ayuda a una recuperación de precios para los golpeados activos argentinos" (Infobae, "Mercados: acciones y bonos argentinos vuelven a las subas", 17 de marzo de 2026).

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una marcada volatilidad producto de factores externos. El lunes 16 de marzo, el índice trepó 17 unidades hasta alcanzar los 601 puntos, superando una barrera psicológica que no se perforaba desde mediados de diciembre. Según consignó el diario Página 12, este salto fue consecuencia directa de la "incertidumbre global" que "golpeó el valor de los bonos de deuda y las acciones de empresas" (Página 12, "Menos reservas y más riesgo país", 17 de marzo de 2026). La tensión en Medio Oriente y el barril de petróleo por encima de los 100 dólares condicionaron el humor de los inversores.

Previamente, a mediados de la semana pasada, el Riesgo País se mantenía en niveles más estables, oscilando entre los 552 y 568 puntos. Sin embargo, a partir del viernes 13 de marzo, comenzó una presión alcista que llevó el índice a los 584 puntos al cierre de esa jornada. Los datos de Rava Bursátil confirman que el lunes 9 de marzo el indicador ya había rozado los 603 puntos, marcando el inicio de un periodo de inestabilidad que parece haber encontrado un respiro provisorio en la rueda de hoy.

La suba acumulada en el mes de marzo se explica también por informes de consultoras privadas y entidades financieras. El banco JP Morgan alertó recientemente que la inflación promediará el 2,5% en el primer semestre, situando la previsión para marzo en torno al 3%. "JP Morgan ve la inflación cerca del 3% en marzo y 'riesgos al alza' por la suba del petróleo" (Clarín, "JP Morgan ve la inflación cerca del 3% en marzo", 17 de marzo de 2026). Estas proyecciones, sumadas a la volatilidad cambiaria, han impedido que el riesgo país regrese a los mínimos de 575 puntos registrados a finales del año pasado.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a los bonos emitidos por países emergentes. Esta brecha, conocida como "spread", se expresa en puntos básicos. Por ejemplo, un índice de 500 puntos significa que el país debe pagar un 5% de interés por encima de la tasa de referencia estadounidense, considerada libre de riesgo, para captar financiamiento internacional.

Para la Argentina, este índice funciona como un termómetro de la confianza que los mercados financieros internacionales tienen en la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos de deuda. Factores como el equilibrio fiscal, el nivel de reservas del Banco Central y la estabilidad política son determinantes en su cotización. Cuando el riesgo país sube, el costo de endeudamiento para el sector público y privado se encarece, lo que dificulta la inversión productiva y el crecimiento económico a largo plazo.

Históricamente, el indicador ha reaccionado con fuerza ante crisis externas o cambios bruscos en la política económica interna. En el contexto actual, el cumplimiento de las metas fiscales y la evolución del mercado cambiario son los pilares que los analistas observan para prever si el índice se mantendrá por debajo del techo de los 600 puntos o si volverá a escalar ante nuevos focos de tensión geopolítica o macroeconómica.

LM