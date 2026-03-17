Reservas: el Banco Central alcanzó las 50 ruedas consecutivas de compras de dólares

El Banco Central volvió a comprar dólares y llegó a las 50 ruedas consecutivas con intervenciones en el mercado mayorista.

La autoridad monetaria adquirió este martes 17 de marzo US$ 73 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En el mes ya suman US$ 703 millones.

Las reservas en el día cayeron US$ 67 millones y en lo que va del mes retroceden US$ 839 millones. En el acumulado del año, suben US$ 3.556 millones, de acuerdo con datos del economista Christian Buteler.

El desafío de acumular reservas: equilibrio inestable

Según el economista Federico Machado, las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -2.063 millones de dólares.

Este lunes, las reservas internacionales habían caído US$ 871 millones, posicionándose en US$ 44.788 millones, su nivel más bajo desde finales de enero.

Este retroceso se produjo principalmente por la cancelación de obligaciones financieras con organismos internacionales de crédito, entre los que destacaron pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

"Aunque la entidad dirigida por el Palacio de Hacienda sostiene un acumulado positivo de US$ 3.348 millones en lo que va del año, el brusco drenaje de fondos de este lunes enciende alarmas sobre la volatilidad de los activos internacionales frente al cronograma de vencimientos que enfrenta el país", afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este martes 17 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.396. El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.