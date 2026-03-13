El Banco Central compró US$ 45 millones, pero las reservas cerraron la semana a la baja

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En esta oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 45 millones.

En esta oportunidad, al igual que en la última jornada, se produjo una pequeña reducción en el nivel de reservas internacionales brutas, que llegaron a los US$ 45.659 millones, con una caída de US$ 109 millones respecto a la última rueda.

La autoridad monetaria ha comprado reservas en las últimas 48 ruedas y suma compras por US$ 3.298 millones desde que comenzó el año. En marzo, el Central lleva comprados US$ 586 millones.

En el mes de marzo las reservas crecieron US$ 99 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año las reservas subieron US$ 4.494 millones.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este viernes 13 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.400. El dólar Blue cerró a $1395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El Gobierno obtuvo US$ 150 millones con el bono en dólares

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en la licitación de este jueves 12 de marzo adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,89 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha.

“Se estiró la duration de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aprox 30%) a 2027 y 2028”, indicó Felipe Núñez, asesor del ministerio de Economía.

En cuanto al bono en dólares, colocó US$ 150 millones con vencimiento en octubre de 2027, a una tasa de 5,59% anual real.

FN