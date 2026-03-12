El BID anunció que destinará fondos de inversión "robustos" para la Argentina

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Isaac Goldfajn, anunció el otorgamiento de fondos para la Argentina en el marco de la cumbre del organismo que se desarrolla en Asunción.

Goldfajn señaló que Argentina fue el principal destino de inversión del banco en la región durante 2025.

"Estuvimos hablando con nuestro gobernador sobre cómo podemos trabajar el próximo año y el BID Invest tuvo un año fantástico en términos de inversión; Argentina fue el número uno en inversión del banco en América Latina", afirmó.

Argentina, a las puertas de un acuerdo con fondos buitre por del default de 2001

El presidente del BID explicó que existe un programa significativo de inversión para los próximos años. "Se va a anunciar algo muy robusto de inversión al sector público, pero siempre pensando en el crecimiento en el sector privado”.

Goldfajn sostuvo que el BID comparte el modelo económico de la administración del presidente Javier Milei: "En primer lugar, pensamos que la consolidación fiscal es fundamental, un logro que tenemos que valorar todos". También coincidió en que el sector privado es fundamental para el crecimiento y destacó los proyectos de asistencia social.

Respecto a la protección social, señaló que "hemos trabajado en Argentina en la parte de protección social, tuvimos políticas claras de cómo proteger en estos cambios a los más vulnerables, con transferencias que se mantienen, y eso ha sido un poco nuestra contribución".

Financiamiento para la región y la Argentina

El stock de préstamos del banco en la región alcanzó los US$ 35.000 millones en 2025, incluyendo US$ 13.000 millones para el sector privado. Con un programa de US$ 10.000 millones, Argentina es el principal destino de los recursos del organismo multilateral.

Durante la gestión de Javier Milei, el BID ya aprobó proyectos por US$ 3.900 millones y quedan pendientes US$ 6.100 millones.

Según el BIDM la economía argentina crecerá 3,8% en 2026, ubicándose por encima del promedio regional estimado en 2,1%.