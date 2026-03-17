En una jornada marcada por la volatilidad moderada, los activos digitales en Argentina reflejan las fluctuaciones del mercado global, con inversores atentos a los niveles de soporte del Bitcoin.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 73.766 Precio en pesos: $88.519.200

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada basada en tecnología blockchain. Creada en 2009, funciona como un sistema de efectivo electrónico de persona a persona y es considerada por muchos como el "oro digital" moderno.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.330 Precio en pesos: $2.796.000

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que permite programar contratos inteligentes. Su moneda nativa, Ether, se utiliza para pagar transacciones y potenciar el ecosistema de finanzas descentralizadas.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 610,20 Precio en pesos: $732.240

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda que impulsa el ecosistema de Binance. Originalmente creada para pagar comisiones con descuento en su exchange, hoy es el pilar de la red BNB Chain para el desarrollo de diversas aplicaciones.

Nota: Para el cálculo en pesos se ha tomado como referencia el tipo de cambio implícito de $1.200 (Dólar Cripto/MEP) para reflejar la cotización de mercado en Argentina.