En una jornada de alta volatilidad, las principales divisas digitales registran variaciones positivas en la plaza argentina, impulsadas por el contexto global y la demanda constante de activos refugio.

La Justicia porteña ordenó el bloqueo de Polymarket, la plataforma de "mercado de predicciones"

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: 73.712,00 USD Precio en pesos: 95.825.600,00 ARS (estimado según tipo de cambio MEP/Cripto)

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona como un sistema de pago electrónico "punto a punto" basado en tecnología blockchain, garantizando seguridad y escasez digital.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: 2.257,00 USD Precio en pesos: 2.934.100,00 ARS (estimado según tipo de cambio MEP/Cripto)

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que permite ejecutar contratos inteligentes. Su moneda nativa, Ether (ETH), es fundamental para el ecosistema de finanzas descentralizadas y los activos digitales NFT.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: 595,40 USD Precio en pesos: 774.020,00 ARS (estimado según tipo de cambio MEP/Cripto)

Binance Coin (BNB) es el activo digital emitido por Binance, el mayor exchange del mundo. Se utiliza para pagar comisiones con descuento en su plataforma y como combustible esencial dentro de la red blockchain BNB Chain.

FN