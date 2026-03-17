Inflación mayorista: bajó al 1% en febrero por caída de importados

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1% en febrero de 2026. Se trata de una desaceleración respecto de meses anteriores. El dato fue informado por el INDEC. La cifra responde a dos movimientos clave:

Suba de 1,3% en productos nacionales

Caída de 2,7% en productos importados

La baja en los importados fue determinante. Ayudó a contener la suba general del índice.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, es un dato relevante. Se trata de la menor variación desde mayo de 2025. Además, es la tercera vez desde 2020 que el índice marca una suba mensual igual o menor al 1%. Dentro de los productos nacionales, los rubros que más incidieron fueron:

Petróleo crudo y gas

Alimentos y bebidas

Productos agropecuarios

Refinados del petróleo

Energía eléctrica

Estos sectores empujaron el índice hacia arriba, aunque no lograron compensar la caída de importados. Otros índices: leve suba y señales de desaceleración. El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) subió 0,7% en febrero. También mostró una desaceleración. En este caso:

Productos nacionales subieron 0,9%

Importados bajaron 2,6%

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) también aumentó 0,7%. Este indicador refleja:

Suba de 1% en productos primarios

Incremento de 0,6% en manufacturas y energía

Los datos muestran una tendencia común. Los precios mayoristas crecen a menor ritmo.

Costo de la construcción sube casi 2%

En paralelo, el costo de la construcción mostró otra dinámica. El índice del costo de la construcción (ICC) subió 1,9% en febrero en el Gran Buenos Aires.

El aumento se explica por:

Materiales: +1,5%

Mano de obra: +1,6%

Gastos generales: +4,4%

Entre los materiales, se destacaron subas en:

Maderas

Metales como cobre y plomo

Vidrios

Cables eléctricos

Muebles y carpintería

La mano de obra estuvo impulsada por acuerdos salariales del sector. En particular, por la paritaria de la UOCRA. En tanto, los gastos generales reflejan aumentos en tarifas. Incluyen electricidad y servicios de agua y cloacas.

Qué significa la desaceleración mayorista

La baja en la inflación mayorista es una señal relevante. Anticipa posibles movimientos en los precios minoristas. La caída en importados juega un rol clave. Está vinculada a factores externos y al tipo de cambio.

Sin embargo, algunos sectores siguen presionando al alza. Energía, alimentos y construcción muestran aumentos sostenidos. El dato de febrero marca un alivio parcial. Pero la evolución dependerá de costos internos y del contexto internacional.

