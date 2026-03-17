Nutrición deportiva: qué comer antes y después de entrenar

En diálogo con Canal E, la nutricionista deportiva Daniela Espíndola brindó claves fundamentales para mejorar el rendimiento físico mediante una correcta alimentación.

La especialista hizo foco en uno de los interrogantes más frecuentes entre quienes comienzan a entrenar: qué comer antes de la actividad física. En ese sentido, remarcó la importancia de los hidratos de carbono como principal fuente de energía. “En realidad se debería consumir alimentos altos en carbohidratos previo al entrenamiento, porque principalmente es nuestro combustible”, afirmó.

Además, explicó que no existe una única fórmula, ya que depende de factores como el horario y la tolerancia digestiva de cada persona. “Muchas veces depende de la digestión y depende del horario de entrenamiento”, señaló, al tiempo que destacó que quienes entrenan muy temprano pueden optar por alternativas livianas o incluso entrenar en ayunas si cuentan con reservas energéticas suficientes.

La importancia del pre-entrenamiento

Espíndola detalló que cuando hay muchas horas entre la cena y el entrenamiento, es fundamental ingerir algún alimento liviano. “Es necesario ahí consumir aunque sea algo de fácil digestión, un carbohidrato, una banana, un poco de copos de cereal o una rodaja de pan con queso”, recomendó.

Este tipo de alimentos permiten evitar la fatiga temprana y mejorar el rendimiento físico. La clave, según la especialista, está en adaptar la ingesta a las necesidades individuales y evitar tanto el exceso como la falta de energía antes del ejercicio.

Cómo recuperar el cuerpo después del ejercicio

En cuanto al post-entrenamiento, Espíndola subrayó la necesidad de incorporar proteínas para la recuperación muscular. “El desayuno que sería después del entrenamiento tiene que aportarnos buena cantidad de proteínas”, explicó.

Entre las opciones más recomendadas mencionó los huevos, los lácteos y combinaciones con carbohidratos complejos. “Algo fácil, rico y muy llenador es hacer huevos revueltos o consumir huevo duro”, indicó, sugiriendo acompañarlos con pan integral, frutas o yogur para lograr un desayuno completo y equilibrado.

Respecto a las bebidas, destacó el rol de infusiones como el café o el mate, aunque advirtió que no todos los organismos los toleran igual. “Son estimulantes y vienen muy bien para el pre-entrenamiento”, sostuvo, y propuso alternativas como el té o el matcha para quienes buscan opciones más suaves.

Por último, al referirse a entrenamientos de alto rendimiento, la especialista enfatizó el aumento en la ingesta de carbohidratos. “Lo que hay que aumentar va a ser más el consumo de carbohidratos”, aseguró, incluyendo alimentos como pastas, arroz y suplementos energéticos.

En ese marco, también defendió el uso de geles durante competencias largas: “Principalmente durante la carrera, incluso es recomendable”, concluyó, destacando la importancia de entrenar al cuerpo para tolerarlos correctamente.

