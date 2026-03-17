Vaca Muerta: sueldos de hasta $10,5 millones y nuevas vacantes en Tecpetrol

Tecpetrol, la energética del Grupo Techint, lanzó nuevas búsquedas laborales en Vaca Muerta con salarios que pueden superar los $10,5 millones según el puesto.

La compañía refuerza su crecimiento en el sector de hidrocarburos. Opera en Argentina, Colombia, Ecuador y México. Tiene una plantilla de unas 8.000 personas entre empleados y contratistas.

En el país, lidera la producción de shale gas con Fortín de Piedra. Ahora apunta al petróleo. Su nuevo proyecto clave es Los Toldos II Este, en Neuquén.

La inversión estimada alcanza los u$s2.500 millones. Incluye pozos, plantas y sistemas de captación. El objetivo es ambicioso: llegar a 70.000 barriles diarios para 2027. Este volumen representaría cerca del 10% de la producción nacional. Además, la empresa avanza en proyectos para separar líquidos del gas natural.

Este crecimiento impulsa nuevas contrataciones. La firma busca perfiles técnicos, operativos y corporativos.

Qué perfiles busca Tecpetrol

La convocatoria es amplia. Incluye puestos en Buenos Aires y en Neuquén.

En tecnología, se destacan vacantes para:

Especialistas en redes

Analistas IT

Ingenieros de sistemas

Estos roles son clave para la digitalización y seguridad de datos. También hay oportunidades para perfiles junior. Se orientan a Supply Chain y logística.

En campo, la demanda es alta. Se buscan:

Supervisores de integridad

Especialistas en pozos

Expertos en seguridad e higiene

Además, hay posiciones en workover y pulling. Son esenciales para optimizar la producción. En el área corporativa, se suman búsquedas en auditoría interna y servicios médicos.

Cuánto se gana en Vaca Muerta

El sector petrolero ofrece los salarios más altos del país. Así lo indican consultoras como Randstad, Mercer y Korn Ferry.

Los sueldos varían según el rol y la experiencia:

IT y redes: desde $4 millones hasta $7 millones

Ingenieros de sistemas: entre $6,5 y $9 millones

Auditoría: entre $4,5 y $6 millones

Perfiles junior: entre $3 y $3,5 millones

En operaciones, los ingresos son aún mayores.

Un ingeniero de producción puede ganar hasta $8,9 millones.

Especialistas en pozos: entre $7 y $9,8 millones.

Supervisores de workover: entre $7,9 y $10,5 millones.

En Neuquén, los adicionales elevan los salarios. Incluyen plus por zona y esquemas como 14x7.

Cómo postularse a las vacantes

Las búsquedas se gestionan a través de la plataforma Careers Techint. Es el portal oficial del grupo. Allí se publican oportunidades en empresas como Tecpetrol, Tenaris y Ternium.

El proceso es simple:

1. Crear un perfil

2. Cargar el CV

3. Aplicar a las vacantes

4. Realizar evaluaciones

5. Participar en entrevistas

También hay programas para estudiantes y graduados. Las Prácticas Educativas de Verano ofrecen primeras experiencias y el programa Jóvenes Profesionales apunta a futuros líderes.

Además, existe la posibilidad de carrera internacional. El grupo tiene presencia global.

