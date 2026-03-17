Vaca Muerta: sueldos de hasta $10,5 millones y nuevas vacantes en Tecpetrol

Tecpetrol, la energética del Grupo Techint, lanzó nuevas búsquedas laborales en Vaca Muerta con salarios que pueden superar los $10,5 millones según el puesto.
La compañía refuerza su crecimiento en el sector de hidrocarburos. Opera en Argentina, Colombia, Ecuador y México. Tiene una plantilla de unas 8.000 personas entre empleados y contratistas.
En el país, lidera la producción de shale gas con Fortín de Piedra. Ahora apunta al petróleo. Su nuevo proyecto clave es Los Toldos II Este, en Neuquén.
La inversión estimada alcanza los u$s2.500 millones. Incluye pozos, plantas y sistemas de captación. El objetivo es ambicioso: llegar a 70.000 barriles diarios para 2027. Este volumen representaría cerca del 10% de la producción nacional. Además, la empresa avanza en proyectos para separar líquidos del gas natural.
Este crecimiento impulsa nuevas contrataciones. La firma busca perfiles técnicos, operativos y corporativos.
Qué perfiles busca Tecpetrol
La convocatoria es amplia. Incluye puestos en Buenos Aires y en Neuquén.
En tecnología, se destacan vacantes para:
Especialistas en redes
Analistas IT
Ingenieros de sistemas
Estos roles son clave para la digitalización y seguridad de datos. También hay oportunidades para perfiles junior. Se orientan a Supply Chain y logística.
En campo, la demanda es alta. Se buscan:
Supervisores de integridad
Especialistas en pozos
Expertos en seguridad e higiene
Además, hay posiciones en workover y pulling. Son esenciales para optimizar la producción. En el área corporativa, se suman búsquedas en auditoría interna y servicios médicos.
Cuánto se gana en Vaca Muerta
El sector petrolero ofrece los salarios más altos del país. Así lo indican consultoras como Randstad, Mercer y Korn Ferry.
Los sueldos varían según el rol y la experiencia:
IT y redes: desde $4 millones hasta $7 millones
Ingenieros de sistemas: entre $6,5 y $9 millones
Auditoría: entre $4,5 y $6 millones
Perfiles junior: entre $3 y $3,5 millones
En operaciones, los ingresos son aún mayores.
Un ingeniero de producción puede ganar hasta $8,9 millones.
Especialistas en pozos: entre $7 y $9,8 millones.
Supervisores de workover: entre $7,9 y $10,5 millones.
En Neuquén, los adicionales elevan los salarios. Incluyen plus por zona y esquemas como 14x7.
Cómo postularse a las vacantes
Las búsquedas se gestionan a través de la plataforma Careers Techint. Es el portal oficial del grupo. Allí se publican oportunidades en empresas como Tecpetrol, Tenaris y Ternium.
El proceso es simple:
1. Crear un perfil
2. Cargar el CV
3. Aplicar a las vacantes
4. Realizar evaluaciones
5. Participar en entrevistas
También hay programas para estudiantes y graduados. Las Prácticas Educativas de Verano ofrecen primeras experiencias y el programa Jóvenes Profesionales apunta a futuros líderes.
Además, existe la posibilidad de carrera internacional. El grupo tiene presencia global.