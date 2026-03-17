Mitos alimentarios sobre dietas, azúcar y ultraprocesados

En un contexto donde abundan las dietas de moda y la información contradictoria, la nutricionista Carolina Pezzone puso el foco en la importancia del equilibrio alimentario. Según explicó, en Canal E, muchas de las tendencias actuales pueden generar más perjuicios que beneficios.

En ese sentido, fue clara al referirse a las dietas restrictivas: “toda dieta es algo específico y por corto tiempo. No podemos hacer una dieta a largo plazo porque está restringida en algún nutriente”. Esta limitación, sostuvo, puede derivar en déficits nutricionales: “pueden empezar a faltar nutrientes, sobre todo vitaminas y minerales y eso no es bueno para la salud”.

Respecto a las dietas hiperproteicas, también marcó sus riesgos: “tenemos un montón de nutrientes en las carnes, pero va a faltar otras vitaminas como las que tienen las frutas y las verduras”. Por eso, recomendó siempre complementar: “si hacemos una dieta solo de carne, habría que agregarle muchas verduras y algunas frutas”.

Alimentos industrializados y efectos en el organismo

Pezzone también advirtió sobre los cambios en la producción de alimentos, incluso en frutas y verduras: “la industria de alimentación está también en las frutas y verduras”. Según explicó, el uso de aditivos, pesticidas y manipulación genética impacta en la calidad final: “todo eso hace que el alimento termine no siendo natural”.

Uno de los principales riesgos es la acumulación de sustancias en el organismo: “si comemos mucho de ese alimento puede llegar a acumularse en nuestro cuerpo”. Frente a esto, evitó caer en extremos y propuso una solución práctica: “lo importante no es salir a buscar obsesivamente productos orgánicos sino comer un poco de todo”.

En la misma línea, abordó el caso de la harina y el trigo moderno: “ese cereal ahora viene con demasiado gluten”, lo que podría estar vinculado al aumento de intolerancias: “empezamos a tener intolerancia al gluten, celiaquía”.

Azúcar, huevo y hábitos cotidianos

Sobre el consumo de azúcar, la nutricionista remarcó que la clave está en la moderación: “todo tiene que ver con las cantidades”. Además, sugirió reeducar el paladar: “tenemos que tratar de disminuir ese rango dulce estamos acostumbrados a lo muy dulce”.

En cuanto al huevo, desmintió antiguos mitos: “antes el huevo era como prohibido”, pero hoy se sabe que su consumo puede ser parte de una dieta equilibrada: “todo tiene que ver con la cantidad necesaria”.

Finalmente, se refirió a las colaciones y su función dentro de la alimentación diaria: “las colaciones es una comida más una estrategia para llegar con menos hambre”. Sin embargo, alertó sobre opciones poco saludables: “hay una moda de las colaciones que es todo hidrato de carbono y eso te da ganas de comer más”.

