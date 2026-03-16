El 70% de los jóvenes argentinos muestra desapego hacia la política, según un informe de la UBA

Un revelador informe del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto con la Fundación Conciencia contrasta la alta valoración de la juventud en el sistema democrático con la apatía en la participación política. El estudio “Radiografía del desapego juvenil hacia la política” se realiza por primera vez y se basó en una muestra de 2.500 jóvenes de todo el país.

El relevamiento se realizó entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre de 2025 y muestra que el 70% tiene un fuerte desapego a la estructura de la política y que este fenómeno se explica por la percepción de que “la democracia no es un vehículo de cambio o de transformación”.

La investigación realizada en el ámbito nacional, indagó sobre las actitudes, valores y hábitos de los jóvenes argentinos frente al sistema democrático y la participación institucional. Más de un 40% sostiene, por ejemplo, que no ha ido a votar teniendo la posibilidad de hacerlo. El 80% manifiesta que sus posicionamientos políticos están vinculados a los de la familia y que hoy no es un tema de interés ni de conversación entre pares.

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Según los datos solo el 40% de los consultados desea permanecer en el país, mientras que un 32% preferiría emigrar y otro 28 % aún no se decide. La valoración de la democracia como sistema persiste (“obtiene una puntuación promedio de 6,83 sobre 10”), pero la calificación está lejos de ser entusiasta. Muchos jóvenes otorgan escaso valor a la distinción entre democracia y autoritarismo: Alrededor del 50% considera importante vivir en democracia, un 10% preferiría un sistema autoritario y otro 15% no sabe o no contesta.

Los jóvenes de 16 a 30 años se interesan por la política pero descreen de las instituciones y de los dirigentes

Redes sociales: el ecosistema informativo dominante

Las redes sociales son el primer gran ecosistema de información para la juventud y los datos cuantifican esta hegemonía: el 79% se informa por redes, el 58% por televisión y el 53% por conversaciones con su entorno. Internet como fuente directa representa el 32%, la escuela el 27% y la radio apenas el 9%. La investigación advierte sobre una visión utilitarista de la democracia: La democracia es solo el momento de ir a votar, pero como ese voto no puede ser transformador de su realidad cotidiana, hay una devaluación mayor del sistema: el 73% asegura que irá a votar cuando tenga la oportunidad, aunque la motivación no trasciende lo estrictamente procedimental.

El informe también identifica el papel secundario de la militancia y las causas sociales, salvo en cuestiones puntuales como el feminismo, donde aparecen divisiones más claras. En la vida cotidiana, “la política no los define ni es sustancia”. Para la generación de argentinos que hoy transita sus últimos años de secundaria, la política dejó de ser una pasión o un estigma para convertirse en un ruido de fondo. Un estudio de alcance nacional entre estudiantes de entre 16 y 19 años describe que el vínculo de este sector con el debate público de “baja intensidad”: una relación intermitente, menos ritualista y más alejada del componente emocional que caracteriza a las generaciones adultas.

El estudio tiene como objetivo encontrar respuestas para estos interrogantes: ¿Qué piensan sobre la política y el país? ¿Cómo se informan? ¿Conversan sobre política con familiares y amigos? ¿Tienen amigos que piensen políticamente lo opuesto? La brecha entre expectativas individuales y expectativas nacionales es clave para interpretar su conducta política.

La identidad juvenil se construye entre un horizonte personal que todavía se percibe como posible y un país que genera algunas dudas. Estos resultados dibujan el perfil de una juventud que no rechaza la política, pero tampoco la abraza de manera intensa. Miran el país con cautela, confían más en su futuro personal que en el colectivo, diversifican los canales de información elegidos y sostienen vínculos sociales relativamente impermeables a la disputa política cotidiana.

Lejos de la apatía o del desencanto absoluto, lo que emerge es un colectivo más pragmática que ideológico, más tolerante que confrontativo y selectivo en varias aristas de la vida pública.

AA