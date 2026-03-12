“Los jóvenes no rechazan la política, solo la ven lejana”, dijo Facundo Cruz en “QR!”

En la previa del programa “QR!”, de Canal E, Facundo Cruz, coordinador general de Pulsar, presentó los resultados de una investigación inédita sobre la participación política de jóvenes escolarizados en Argentina. El estudio relevó a casi 2.500 estudiantes de entre 16 y 19 años, con una muestra federal representativa.

“Este es nuestro cuarto año de funcionamiento y el objetivo fue entender cómo los jóvenes se relacionan con la política y qué grado de participación muestran”, explicó Cruz. La investigación combinó grupos focales y encuestas que permiten evaluar cómo los estudiantes valoran a los candidatos y los debates en tiempo real.

Según los resultados, los jóvenes muestran distancia con la política, pero no rechazo: el 75% dijo que tiene intención de votar cuando pueda hacerlo, mientras que solo el 8% afirmó que no planea participar. Sin embargo, cuando la oportunidad llegó, el 43% de los de 16 y 17 años no acudió a votar, mientras que el 73% de los de 18 sí lo hizo.

Cruz destacó tres rasgos principales de los jóvenes: pragmatismo, tolerancia y selectividad en cómo se informan. “Son más pragmáticos que ideológicos y no juzgan a las personas por sus opiniones políticas. La política no aparece como una barrera moral que defina sus vínculos”, señaló.

En cuanto a la participación digital, un 30% sigue a candidatos o partidos en redes sociales, mientras que compartir posteos o firmar peticiones es mucho menos frecuente, en torno al 10%. Esto refleja un interés selectivo y orientado a resultados concretos más que a debates ideológicos.

El estudio también muestra que los jóvenes valoran la democracia y la participación cívica: “Si bien mantienen cierta distancia, el compromiso con el voto y la participación es alto, lo que indica que hay potencial de involucramiento”, concluyó Cruz.

Los datos, según el coordinador, ayudan a comprender mejor la relación de los jóvenes con el sistema político y permiten diseñar estrategias de participación y educación cívica más ajustadas a la realidad actual.

LB