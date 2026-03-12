El 97% de los cordobeses consideró negativo el viaje de Adorni a Estados Unidos en el avión presidencial

El 97% de los usuarios cordobeses que participaron en conversaciones digitales consideró negativo el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York en el avión presidencial. Así lo señala un informe de análisis de datos que examinó el humor social en redes sociales sobre el traslado del funcionario.

El estudio se basó en el análisis de 4,6 millones de datos generados por usuarios de la provincia de Córdoba en plataformas como Twitter, TikTok, Facebook e Instagram. Las publicaciones fueron relevadas entre el 10 y el 12 de marzo mediante herramientas de inteligencia artificial que evalúan el tono y la emotividad de los mensajes.

Uno de los elementos que más se repitió en las interacciones fue la percepción de que los distintos espacios políticos terminan actuando de manera similar. En el análisis semántico de las conversaciones, la palabra con mayor peso en relación con el caso fue “iguales”, utilizada por muchos usuarios para comparar al actual gobierno con gestiones anteriores y cuestionar prácticas asociadas a la dirigencia política.

El informe también detectó que, entre los términos más frecuentes en los comentarios, aparecen palabras como “casta”, “avión”, “estado”, “plata” y “gasto”. En muchos casos, los usuarios retomaron el concepto de “casta”, habitual en el discurso político reciente, para expresar críticas al uso de recursos públicos.

Según el reporte, la conversación digital sobre Adorni suele ser baja en condiciones normales, pero aumenta de manera significativa ante episodios institucionales o polémicas públicas. El viaje a Nueva York fue uno de esos momentos que amplificó el debate y concentró un alto volumen de comentarios negativos.