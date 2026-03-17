A 34 años del atentado contra la Embajada de Israel, Milei volvió a dejar clara su postura

Este 17 de marzo, se llevó a cabo el acto por el 34° aniversario por el atentado a la Embajada de Israel en la Argentina. Javier Milei fue el principal orador y usó la oportunidad para, también, hablar del contexto actual. “Dejamos claro dónde nos paramos en este momento en el que EEUU e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní”, aseguró.

“Tanto el atentado a la Embajada, como el de la AMIA, intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo”, afirmó.

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El discurso del Presidente estuvo atravesado sobre todo por la actualidad, aludiendo tanto al ámbito internacional como al nacional. “Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades”, sostuvo el primer mandatario.

Del acto participaron, además del presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno, el ministro del Interior, Diego Santilli, el de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, entre otros.

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Minutos antes de las 15, momento exacto en el que hace 34 años explotó la bomba en el edificio de la Embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires, la organización dispuso que sonaran campanas en conmemoración al hecho.

“Recordamos hoy a las víctimas. Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia. Como presidente de la Nación, quiero reafirmar que la Argentina hace propio ese reclamo y mantiene intacto su compromiso con la verdad”, finalizó Milei.

Su presencia en el acto, tanto como sus declaraciones, confirmaron una vez más el alineamiento de Argentina con Israel en detrimento de su relación con Irán, en medio del conflicto que los involucra. "Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con el combate a este flagelo del antisemitismo", agregó el presidente.

RG / EM