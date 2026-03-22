AIRE: dudas por el trámite clave para argentinos con ciudadanía italiana

La inscripción en el AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) volvió a instalarse en el centro de las consultas de miles de argentinos con ciudadanía italiana. En medio de rumores sobre supuestos plazos de vencimiento, crece la incertidumbre sobre un trámite que resulta clave para ejercer derechos y acceder a servicios consulares.

Según informó La Nación, en los últimos días se multiplicaron las dudas en redes sociales y foros especializados, donde usuarios intercambian experiencias sobre demoras administrativas, errores en el sistema y dificultades para completar el proceso. La circulación de versiones sobre posibles sanciones terminó por amplificar la confusión entre quienes residen fuera de Italia.

Qué es el AIRE y por qué es obligatorio

El AIRE es el registro oficial de los ciudadanos italianos residentes en el exterior. Su inscripción es un paso indispensable una vez obtenida la ciudadanía, ya que permite acceder a servicios consulares, votar en elecciones italianas y mantener actualizados los datos personales.

“La inscripción al AIRE es un requisito para poder utilizar los servicios consulares y ejercer derechos. Es un derecho y un deber”, explicó el cónsul general de Italia en Buenos Aires. Además, el sistema exige mantener actualizada la información personal, como cambios de domicilio, estado civil o traslados, lo que convierte al registro en una herramienta central del vínculo entre el ciudadano y el Estado italiano.

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Uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios es la demora en la inscripción por parte de las comunas italianas. En algunos casos, el trámite puede extenderse durante meses o quedar incompleto, generando incertidumbre sobre la situación real del ciudadano. También puede ocurrir que la inscripción esté realizada pero no figure correctamente en el sistema, lo que alimenta las dudas. En ese contexto, muchos buscan verificar su situación a través del portal Fast.it, donde se puede consultar la ficha consular.

Qué implica no estar inscripto

A pesar de las dudas, los especialistas aclaran que no estar inscripto en el AIRE no implica perder la ciudadanía italiana, aunque sí limita el acceso a determinados derechos. Entre las principales consecuencias, se encuentra la imposibilidad de votar desde el exterior o gestionar algunos trámites consulares con normalidad, aunque no necesariamente afecta la obtención del pasaporte.

Desde el consulado recomiendan realizar el trámite de manera personal, sin intermediarios, y utilizar los canales oficiales para resolver dudas. También destacan que no es necesario contratar gestores, ya que el procedimiento debe ser realizado directamente por el interesado.

En un contexto de creciente interés por la doble ciudadanía, el AIRE se consolida como un paso clave, pero también como una fuente de dudas para quienes buscan regularizar su situación y ejercer plenamente sus derechos.