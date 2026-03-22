La Selección suma una yerba brasileña como sponsor y abre debate en la industria local

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un nuevo acuerdo comercial que introduce un cambio significativo en su estrategia de patrocinio: la marca Baldo, de origen brasileño, será desde ahora la “yerba mate de la Selección Nacional”. Según informó el medio Economis, la alianza no solo amplía el esquema de sponsors, sino que también redefine el lugar del mate dentro del ecosistema comercial del fútbol argentino.

El acuerdo se inscribe en una lógica que va más allá del marketing deportivo tradicional. En un contexto donde la Selección funciona como una plataforma global de legitimación comercial, la incorporación de una yerba extranjera introduce una tensión simbólica en torno a un producto profundamente asociado a la identidad argentina. La decisión, en ese sentido, no solo suma ingresos, sino que también reconfigura el vínculo entre consumo cultural, negocios y representación.

Un sponsor que redefine el relato del mate

El acuerdo con Baldo se apoya en un dato central: el consumo del producto ya estaba instalado entre futbolistas profesionales, tanto en el ámbito local como en el internacional. La AFA capitaliza ese hábito y lo convierte en un activo comercial, validando a la marca como parte del universo cotidiano del vestuario.

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Desde la entidad, destacaron que el objetivo es sumar socios estratégicos con proyección global. En esa línea, el vínculo con una yerba de origen brasileño se presenta como una apuesta por la calidad percibida y el posicionamiento internacional, más que por el anclaje territorial del producto. Sin embargo, esa decisión implica un desplazamiento simbólico. La elección de una marca extranjera para representar el consumo de mate en la Selección instala una nueva jerarquía dentro del mercado, donde el prestigio se asocia a la adopción por parte de futbolistas de elite y no necesariamente al origen productivo nacional.

Impacto en la cadena yerbatera argentina

El punto más sensible del acuerdo es la ausencia de la industria local. La cadena yerbatera argentina, con fuerte presencia en Misiones y Corrientes, no participa del convenio ni a través de empresas, ni de cooperativas, ni de una estrategia institucional. Esto implica no solo la pérdida de una oportunidad comercial, sino también de visibilidad en un espacio de alto impacto simbólico. En mercados donde la construcción de marca resulta clave, la asociación con la Selección representa un diferencial difícil de igualar por otras vías.

El efecto es doble: por un lado, una empresa extranjera accede a una plataforma de posicionamiento global; por otro, las marcas argentinas quedan relegadas en el terreno donde históricamente se apoyaron, el de la identidad cultural del mate.

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El acuerdo también refleja una transformación más profunda en el mercado. Mientras el relato tradicional del mate estaba vinculado al arraigo, la tradición y el territorio, el nuevo enfoque se orienta hacia la performance, la calidad técnica y el consumo aspiracional. En ese contexto, la legitimación ya no pasa exclusivamente por el origen, sino por quién consume el producto. La adopción por parte de futbolistas de alto rendimiento se convierte en el principal argumento de valor, desplazando otros atributos históricos y generando una nueva forma de construir prestigio.

Una señal para las economías regionales

La decisión de la AFA deja al descubierto una debilidad estructural: la dificultad de la cadena yerbatera argentina para articular una estrategia que le permita ocupar espacios de alta visibilidad. En provincias donde la producción de yerba mate es un eje económico y social, la ausencia en este acuerdo funciona como una señal de alerta. No se trata solo de un contrato perdido, sino de una oportunidad de representación en uno de los escenarios más relevantes del país. En un mercado cada vez más competitivo, el peso productivo por sí solo no garantiza presencia: también se vuelve clave la capacidad de construir marca, relato y posicionamiento estratégico.