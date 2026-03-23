Colapinto corre en Suzuka: días, horarios y claves del GP de Japón

Franco Colapinto vuelve a pista este fin de semana en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en lo que será su tercera presentación de la temporada con Alpine. El piloto argentino llega con impulso tras haber finalizado 10° en China, resultado que le permitió volver a sumar puntos y ganar confianza en el inicio del campeonato.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la actividad en el circuito de Suzuka comenzará en la noche del jueves (hora argentina), en un cronograma marcado por la diferencia horaria y por la exigencia de una pista técnica, con 18 curvas y más de 5,8 kilómetros de extensión, considerada una de las más desafiantes del calendario.

Un circuito que condiciona la carrera

El trazado de Suzuka suele ofrecer carreras estratégicas, donde la posición de largada tiene un peso clave. En ediciones anteriores, las dificultades para el sobrepaso hicieron que la clasificación sea decisiva para definir el resultado final.

Sin embargo, el contexto actual introduce una variable distinta. Los cambios reglamentarios de la temporada están favoreciendo una mayor cantidad de adelantamientos, lo que podría abrir el juego y generar un escenario menos previsible.

En ese marco, Colapinto buscará consolidar su rendimiento en un circuito que exige precisión y constancia, en una temporada donde cada punto empieza a ser determinante para afirmarse dentro de la categoría.

Campeonato y contexto competitivo

En la pelea por el campeonato, el británico George Russell (Mercedes) lidera la tabla tras las dos primeras fechas, aunque el último triunfo quedó en manos de su compañero, el joven italiano Kimi Antonelli, una de las revelaciones del inicio de temporada. Detrás aparece Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que se mantienen en la pelea y buscan recortar distancia frente al dominio inicial de Mercedes. En ese contexto, el objetivo de Colapinto será mantener la regularidad y volver a sumar puntos, en un escenario competitivo que se presenta más abierto que en temporadas anteriores.

Cronograma del GP de Japón (hora argentina)

Jueves

Práctica libre 1: 23:30

Viernes

Práctica libre 2: 3:00

Práctica libre 3: 23:30

Sábado

Clasificación: 3:00

Domingo

Carrera: 2:00