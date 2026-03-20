Conflicto docente en Corrientes: marchas contra el aumento del 6% y denuncias de "apriete" y un pedido directo al gobernador

La imposibilidad de concretar el paro total de actividades no frenó el descontento docente. Este jueves, la ciudad de Corrientes fue escenario de dos movilizaciones que, aunque partieron de sectores distintos, unificaron el reclamo: el rechazo al 6% de aumento salarial y el repudio a la restricción del derecho a huelga impuesta por la gestión de Juan Pablo Valdés.

Paro docente en Corrientes: el Gobierno aplicó la nueva Ley Laboral y los gremios levantaron la medida

En la plaza Vera, los gremios Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) y la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) encabezaron un acto donde la tensión no solo fue contra el Ejecutivo, sino también hacia la interna sindical. La ausencia de los representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica​ (AMET), quienes originalmente formaban parte de la convocatoria, fue ruidosamente repudiada por los docentes presentes.

ACDP: "Es un apriete importante"

En diálogo con Perfil, el referente de ACDP, José Gea, fue categórico al calificar la notificación de la Secretaría de Trabajo como una medida de presión. "La conclusión que vemos es que es un apriete importante en la aplicación de la norma", señaló.

Gea justificó la decisión de levantar el paro total argumentando que la prioridad fue resguardar la estabilidad laboral y evitar descuentos masivos en los haberes de los trabajadores. No obstante, advirtió que solicitarán una audiencia con la ministra de Educación, Ana Miño, y que no descartan llevar el reclamo hasta la justicia provincial.

SUTECO: Amparos y "paro por horas"

Por su parte, el gremio SUTECO anunció un cambio de estrategia para eludir las restricciones de la nueva ley laboral. Adelantaron que presentarán un Amparo Judicial contra el impedimento de ejercer la huelga y que iniciarán una modalidad de paro docente por horas durante cada jornada.

"Seguirán las marchas, protestas y asambleas que se están multiplicando en toda la provincia", afirmaron desde la conducción gremial, ratificando el plan de lucha por salarios que cubran la canasta básica y por mejoras edilicias en las escuelas.

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Marcha de antorchas frente a Casa de Gobierno

Mientras tanto, en la plaza 25 de Mayo, los Docentes Autoconvocados protagonizaron una ruidosa marcha de antorchas frente a una Casa de Gobierno custodiada por un fuerte operativo policial. Bajo la consigna "prioricen los sueldos, dejen de gastar en joda", el grupo exigió salarios totalmente en blanco y por encima de la línea de pobreza.

La tensión aumentó cuando los manifestantes rodearon el edificio al grito de "que salga el gobernador", reclamando una respuesta directa de Valdés. Los autoconvocados ya confirmaron que continuarán con las medidas de fuerza este viernes a partir de las 20:00.