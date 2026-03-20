Sueldos en Corrientes: confirman el cronograma de marzo con aumento y ayuda escolar de $230 mil

El Ministerio de Hacienda Corrientes oficializó el esquema de pagos para los agentes de la administración pública provincial, tanto activos como jubilados y pensionados.

Conflicto docente en Corrientes: marchas contra el aumento del 6% y denuncias de "apriete" y un pedido directo al gobernador

Los sueldos correspondientes al mes de marzo llegan con el incremento del 6% anunciado recientemente, en medio de un clima de fuerte tensión con los gremios docentes que exigen mejoras superiores.

Además del aumento salarial, este mes se liquidará por única vez en el año la ayuda escolar, que asciende a $230.000 por hijo estudiante. Este beneficio representa un alivio directo para el bolsillo de los estatales ante el inicio del ciclo lectivo 2026.

Cronograma detallado por DNI

El pago se realizará de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Miércoles 25: DNI terminados en 0 y 1 . (Disponible en cajeros y homebanking desde el sábado 21).

Jueves 26: DNI terminados en 2 y 3 .

Viernes 27: DNI terminados en 4 y 5 .

Lunes 30: DNI terminados en 6 y 7 . (Disponible en cajeros desde el sábado 28).

Martes 31: DNI terminados en 8 y 9.

El operativo de pago se realizará a través de las sucursales y cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.

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Impacto en el bolsillo

Desde el Gobierno destacaron que la medida busca sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos en un contexto de alta inflación. Sin embargo, el aumento del 6% sigue siendo el punto de conflicto con los sindicatos, quienes consideran la cifra insuficiente frente a la canasta básica.

La inyección de fondos por la ayuda escolar de $230 mil supone un movimiento financiero importante para el consumo local en la última semana del mes, cerrando el primer trimestre del año con la actualización de las escalas salariales vigentes.