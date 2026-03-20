Juicio récord en Corrientes: en tres meses condenaron a un camionero que llevaba 3.500 kilos de marihuana

La Justicia Federal de Corrientes alcanzó un hito institucional al dictar la primera sentencia desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el distrito. A través de un acuerdo pleno de juicio abreviado, el camionero Carlos Javier Betancur fue condenado a 5 años y 11 meses de prisión por el transporte de un cargamento millonario de estupefacientes.

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El proceso, que bajo el sistema anterior podría haber demandado años, se resolvió en poco más de 90 días. El juez federal de Garantías, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, homologó el acuerdo entre la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres y la defensa del imputado, quien reconoció su responsabilidad en el hecho.

El operativo: madera y marihuana

La investigación se inició el pasado 8 de diciembre durante un control de rutina de la Gendarmería Nacional en la Sección Vial Paso de los Libres. Betancur conducía un camión con semirremolque que transportaba placas de madera desde Santo Tomé con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La pericia de un perro detector de narcóticos y el posterior uso de un escáner en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) permitieron descubrir el engaño: ocultos debajo de la carga declarada se hallaban 3.695 paquetes de cannabis sativa. En total, se incautaron 3.577,669 kilogramos de droga.

Eficacia del sistema acusatorio

La celeridad del fallo destaca la operatividad del nuevo sistema que rige en Corrientes desde el 1° de diciembre. En la audiencia participaron el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez y la auxiliar Mirian Benítez, con la coordinación remota del fiscal general Carlos Schaefer.

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Además de la pena de prisión, el magistrado ordenó:

La destrucción inmediata de la droga incautada.

El decomiso de teléfonos y documentación clave para la causa.

El traslado del condenado a una unidad penitenciaria en Misiones, provincia de donde es oriundo.

Con este fallo, el Distrito Corrientes comienza a mostrar resultados concretos en la persecución del narcotráfico bajo una dinámica procesal que prioriza la oralidad y la resolución rápida de los conflictos penales.