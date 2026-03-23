24 de marzo: El Gobierno prepara un nuevo video en clave de "batalla cultural"

El gobierno de Javier Milei y la gestión libertaria, prometen dar una nueva disputa en el marco de la “batalla cultural” mañana, al cumplirse el 50° aniversario del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina que implementó el terrorismo desde el aparato estatal y que dejó 30.000 desaparecidos.

El gobierno libertario lanzará mañana un nuevo video apelando a la “memoria completa”, con el objetivo de equiparar responsabilidades entre las Fuerzas Armadas que se hicieron cargo del gobierno a partir del 24 de marzo de 1976 y las organizaciones políticas armadas.

Tal como sucedió en las conmemoraciones del año 2024 y 2025, el Gobierno lanzará un video que en este ocasión estuvo realizado por Santiago Oría, el realizador cinematográfico que sigue a sol y sombra al Presidente para registrar cada uno de sus movimientos.

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En el 2024 el encargado de hablar en dicho video, fue Juan Bautista “Tata” Yofre, ahora responsable de la Escuela de Inteligencia de la SIDE. En el 2025, el influencer Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro.

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Fuentes de Casa Rosada dejaron en claro a PERFIL que el Presidente no participa del video (que “traerá alguna sorpresa” según explican) pero no respondieron ante la consulta sobre la participación o no del jefe de Estado en el guion o desarrollo de la idea.

El 50° aniversario de la brutal dictadura que se prolongó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, llega a su vez con un sinfín de rumores acerca de la posibilidad de aplicar indultos para los genocidas detenidos, quienes se encuentran cumpliendo condena.

Diversos voceros del Gobierno se encargaron de rechazar dichas versiones aunque dejaron siempre en claro que se trataría de un eventual accionar de la Justicia.

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La idea de un eventual indulto quedó fuertemente instalada luego de que un grupo de diputados libertarios haya visitado a represores que cumplen condena en el Penal de Ezeiza.

El posteo del video que realizará el Gobierno se hará seguramente desde la cuenta de la Casa Rosada, desde la misma cuenta en la que se posteado otros videos en anteriores ocasiones. Por caso, el último 8 de marzo, Día de la Mujer, la cuenta de Casa Rosada fue la encargada de difundir el video en clave de “batalla cultural”.

Quien seguramente también tenga un mensaje y fije posición al cumplirse los 50 años del derrocamiento del Gobierno de María Estela Martínez de Perón, sea la vicepresidenta Victoria Villarruel. La titular del Senado visitó de hecho a la ex presidenta en octubre del 2024, cuando tuvo un breve paso por España.

La fecha conmemorativa llega en un momento en el que la Subsecretaría de Derechos Humanos está prácticamente desmantelada, a cargo de Joaquín Ignacio Mogaburu, herencia del saliente ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Mogaburu se hizo cargo del área tras la salida del ex juez Alberto Baños, bajo cuya gestión la Subsecretaría votó en contra de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir la tortura.

También se especuló con la idea de que la Subsecretaría podría ser mudada del edificio de la ex Esma. El ministerio de Justicia está diseminado en varias oficinas y por ahora no habría mudanza en lo inmediato.