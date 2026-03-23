Escándalo del Banco Master en Brasil: fraude millonario, vínculos políticos y posible impacto electoral

El caso del Banco Master se posiciona como uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente de Brasil. Según explicó el periodista Patricio De la Barra en Canal E, “es un escándalo de proporciones que podría incluso interferir en las próximas elecciones de octubre”, en un contexto político ya tensionado.

Un fraude millonario con conexiones de poder

El origen del caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la entidad fue liquidada tras una investigación federal. De la Barra detalló que “se habrían desviado ya aproximadamente unos 75 mil millones de dólares”, una cifra que supera incluso a grandes casos de corrupción previos en el país.

El banco, que operaba como una entidad de menor escala, ofrecía tasas fuera de mercado para captar fondos. En palabras del entrevistado: “ellos pagaban aproximadamente el 150% por sobre el CDI”, lo que ya encendía alertas sobre su funcionamiento.

Sin embargo, el escándalo creció al conocerse la posible implicación de figuras políticas y judiciales. “se descubre que entre los consejeros estaban ex ministros y personalidades vinculadas al poder”, afirmó, al tiempo que mencionó vínculos con integrantes del Supremo Tribunal Federal.

Además, el empresario Daniel Borcaro —actualmente detenido— podría convertirse en una figura clave si avanza una declaración premiada. “está propenso a una declaración premiada, es decir, él se sugeriría a contar todo, mencionar nombres”, explicó De la Barra, lo que genera fuerte expectativa en el ámbito político.

Elecciones, corrupción y crimen organizado

El impacto político del caso podría ser significativo. El periodista sostuvo que “se estaría afectado directamente Lula da Silva”, al tiempo que remarcó diferencias en los vínculos con otros dirigentes.

Incluso, el escándalo podría escalar aún más si se confirman sospechas sobre el origen del dinero. “hay fuertes indicios de que habría vinculación con organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el PCC”, señaló, aunque aclaró que aún está bajo investigación.

A esto se suma otro caso paralelo que involucra al sistema previsional brasileño, lo que amplifica la crisis institucional. Según De la Barra, ambos escándalos “podrían, entre comillas, afectar el proceso electoral”, aunque relativizó su impacto definitivo.

Finalmente, destacó que aún hay muchas incógnitas: “es el misterio que existe en este momento y que se está investigando”, en referencia al origen de los fondos y las responsabilidades políticas.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en los próximos días, cuando podrían surgir nuevos datos clave. “en los próximos días tendremos bastantes antecedentes después de este proceso”, anticipó.

