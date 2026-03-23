Adriana Flores sobre Venezuela: “Las elecciones libres deberían ser en los próximos meses”

La crisis política en Venezuela atraviesa un momento clave, marcado por negociaciones internacionales, disputas de legitimidad y un posible cronograma electoral. En este contexto, Adriana Flores, dirigente opositora cercAdriana Flores sobre Venezuela: “Las elecciones libres deberían ser en los próximos meses”ana a María Corina Machado, sostuvo que la comunidad internacional reconoce un liderazgo claro en la oposición.

“María Corina Machado tiene diálogo fluido con la administración del presidente Donald Trump, porque Estados Unidos entiende que es quien goza de la legitimidad de origen por parte de los venezolanos”, afirmó. Según explicó, este reconocimiento no excluye contactos con sectores del oficialismo, sino que forma parte de una estrategia mayor: “Al régimen se le está obligando a desmantelar este entramado criminal”.

Flores describió un proceso dividido en tres etapas: estabilización, recuperación y elecciones libres. En ese sentido, fue contundente respecto a los plazos: “Estimamos que deberían ser en los próximos meses, ya que al haber un vacío de poder tiene que hacerse una elección en la brevedad posible”.

Sobre el marco legal, remarcó que la oposición buscará ceñirse a la Constitución venezolana, aunque advirtió sobre la falta de instituciones legítimas. “Nos regimos bajo las leyes venezolanas, pero en el país no hay una autoridad legitimada en estos momentos”, explicó.

La dirigente también insistió en que la elección del 28 de julio dejó sin sustento al actual gobierno: “Logramos demostrar la victoria contundente de Edmundo González, lo que dejó sin legitimidad alguna a Nicolás Maduro y a todo su entramado”.

Presión internacional y economía bajo control externo

En el plano internacional, Flores vinculó la situación venezolana con conflictos globales y alianzas estratégicas del régimen. “El conflicto de Medio Oriente no es ajeno a Venezuela, porque el régimen ha tenido vínculos con Irán”, sostuvo.

Respecto a la economía, explicó que los cambios son limitados pero significativos en su origen: “Los recursos del petróleo no entran directamente al régimen, sino que están en reservas en Estados Unidos”. Parte de esos fondos, indicó, se destinan a ayuda humanitaria: “Se están utilizando para el envío de medicinas que llegan a centros de salud”.

Sin embargo, aclaró que esto no implica una apertura política: “No es que el régimen haya cambiado a la democracia, sino que está siendo obligado a tomar estas medidas”.

En cuanto al liderazgo opositor, reafirmó el rol de Machado pese a la candidatura previa de Edmundo González: “La candidata por excelencia en este proceso es María Corina Machado”, subrayó.

Finalmente, al referirse al futuro judicial del oficialismo, fue categórica: “Han cometido crímenes de lesa humanidad, y esos delitos no prescriben, por lo que tendrán que enfrentar la justicia tarde o temprano”.

