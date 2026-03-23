Ajuste por inflación: cómo impactará en Ganancias y Monotributo en 2026

La reforma tributaria vigente desde 2024 vuelve a poner en el centro de la escena el ajuste por inflación, un mecanismo que redefine cuánto pagan contribuyentes y monotributistas. En este contexto, el tributarista Sebastián Domínguez explicó a Canal E los alcances de estas actualizaciones y sus posibles efectos en la recaudación.

Actualización semestral y efecto en Ganancias

El especialista detalló que “todo eso se ajusta por la variación del IPC, y ese ajuste se hace en forma semestral”, lo que implica que los cambios en escalas y deducciones dependerán directamente de la inflación acumulada.

Según explicó, recién en julio se conocerá el ajuste correspondiente al primer semestre: “se va a hacer un ajuste de las escalas del impuesto y las deducciones, considerando toda la inflación desde enero a junio”. Este punto es clave, ya que el impacto final dependerá de cómo evolucionen los precios en los próximos meses.

Domínguez planteó un escenario posible: “puede pasar que las personas paguen menos impuesto a las ganancias porque sus sueldos no aumentaron 17% o más”, lo que implica una caída del ingreso real. En otras palabras, si los salarios quedan por debajo de la inflación, la carga impositiva podría reducirse.

Monotributo: subas de cuotas y cambios de categoría

En el caso del monotributo, el panorama es más heterogéneo. El tributarista explicó que las tablas también se actualizarán por inflación, lo que impactará tanto en los topes de facturación como en las cuotas.

En ese sentido, advirtió: “si la facturación del monotributista no se le incrementó en términos reales, puede pasar que mantenga la misma categoría y tenga que pagar una cuota más alta”. Esto podría generar un efecto negativo en los ingresos disponibles de pequeños contribuyentes.

Sin embargo, también existe la posibilidad de recategorizaciones hacia abajo: “podría pasar que baje de categoría y pague una cuota menor, eso ya va a depender de cada caso particular”. Todo dependerá de la evolución individual de la facturación frente al IPC.

El análisis, según Domínguez, no es uniforme: “no se puede generalizar en que a todo le va a pasar una cosa u otra, habrá que analizar el efecto en cada uno”, subrayando la complejidad del sistema.

En términos de recaudación, el escenario es incierto. Mientras que Ganancias podría aportar menos, el monotributo incluso podría aumentar su recaudación en algunos casos. “La recaudación viene bajando en términos reales desde el año pasado”, afirmó, y advirtió que esta tendencia podría continuar sin una reactivación económica.

Además, consideró poco probable una baja de impuestos en el corto plazo: “no sería muy probable porque se podría poner en riesgo lo que el Gobierno hoy quiere mantener, que es el equilibrio fiscal”.

