El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este martes 24 de marzo de 2026 conmemora el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, cuenta con una agenda de actividades en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los museos nacionales y centros culturales dependientes del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron horarios específicos para la jornada.

En el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en el predio de la ex ESMA, se desarrolla la segunda edición de la Feria del Libro de Derechos Humanos. La actividad cuenta con la participación de más de 120 editoriales y se extiende desde las 13 hasta las 21 en el Edificio 30.000 Compañeros Presentes. Además, se realizan visitas guiadas por el Museo Sitio de Memoria ESMA, recientemente declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, en su horario normal.

¿Qué muestras se pueden visitar en la ex ESMA?

Dentro del predio de la Avenida del Libertador 8151, la muestra fotográfica "El viento es uno solo" permanece abierta en la Sala Víctor Basterra del edificio Cuatro Columnas desde las 13. Asimismo, la exposición "Memoria y Derechos Humanos", producida por el organismo Memoria Abierta, se puede recorrer en la Sala Augusto Conte de la planta baja. Esta exhibición recupera materiales de archivo sobre el proceso judicial a las juntas militares.

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La Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, gestionada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ofrece recorridos por sus muestras permanentes a partir de las 13. Por su parte, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti mantiene su programación de muestras visuales, aunque las funciones de teatro y cine suelen requerir el retiro previo de entradas en la mesa de informes.

¿Cuál es el horario del CCK y los museos nacionales?

El Palacio Libertad (anteriormente conocido como CCK) informó que sus salas de muestras y exhibiciones funcionan en el horario habitual de feriados, de 14 a 20. Las actividades en salas con capacidad limitada, como los conciertos o talleres, requieren el retiro de entradas en el mostrador del hall central. No es necesaria la reserva previa para las muestras de artes visuales distribuidas en los distintos pisos.

El Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires abren sus puertas este martes 24 de marzo. El Bellas Artes funciona de 11 a 20, mientras que el Moderno, ubicado en el barrio de San Telmo, recibe visitantes de 11 a 19:30. Ambos espacios mantienen sus colecciones permanentes y exhibiciones temporales vigentes para todo el público.

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Los complejos de cine comerciales en la Ciudad de Buenos Aires, como Cinépolis, Hoyts y Showcase, operan con normalidad este feriado. Las funciones de tarde comienzan a partir de las 15, mientras que las proyecciones nocturnas se extienden hasta la medianoche. El Cine Gaumont, por su parte, mantiene funciones especiales con títulos vinculados a la temática de derechos humanos con entradas a precios subsidiados.

Tecnópolis, el parque temático ubicado en Villa Martelli, no cuenta con programación activa para este martes 24 de marzo. Según los últimos reportes oficiales, el predio permanece cerrado fuera de las temporadas de vacaciones de invierno o eventos masivos específicos. Las actividades públicas de la jornada se concentran mayoritariamente en el eje céntrico de la Ciudad y el corredor de la zona norte.

El servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires funciona con cronograma de domingos y feriados. Las líneas de subte inician su operación a las 8 y finalizan entre las 21:30 y las 22, dependiendo de cada cabecera. El ingreso a todos los museos nacionales y espacios de memoria dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación es libre y gratuito.