Cinco películas y documentales para entender el 24 de marzo en Netflix

Cada 24 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que invita a reflexionar sobre las consecuencias del Golpe de Estado en Argentina de 1976 y el terrorismo de Estado. En ese contexto, el cine y las plataformas de streaming como Netflix se convierten en herramientas clave para acercarse a la historia reciente.

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A continuación, una selección de películas y documentales que ayudan a comprender lo ocurrido, sus protagonistas y las huellas que aún persisten.

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Justicia después del horror: Argentina, 1985

Dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, Argentina, 1985 reconstruye uno de los hitos más importantes de la democracia: el juicio a las Juntas militares.

La película pone el foco en el trabajo del fiscal Julio Strassera y su equipo, mostrando cómo, en un contexto frágil, se logró llevar a juicio a los responsables de la represión ilegal. Más que un relato judicial, es una historia sobre el valor civil y la construcción de memoria.

El terrorismo de Estado en primera persona: La noche de los lápices

El filme de Héctor Olivera retrata el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios en 1976.

Basada en hechos reales, la historia expone cómo la represión ilegal alcanzó a jóvenes militantes, convirtiéndose en uno de los relatos más imprtantes para entender la violencia sistemática del régimen militar. Su impacto sigue vigente en las nuevas generaciones.

Memoria y justicia: el eco internacional

Aunque se centra en las víctimas del franquismo en España, El silencio de otros, dirigido por Almudena Carracedo, dialoga directamente con la experiencia argentina.

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El documental muestra cómo las luchas por memoria, verdad y justicia trascienden fronteras y posiciona a Argentina como un ejemplo en materia de derechos humanos.

El registro histórico: el informe de la CONADEP

Muchas producciones disponibles en plataformas retoman el informe de la CONADEP, conocido como Nunca Más.

Este documento fue clave para reconstruir lo ocurrido durante la dictadura: desapariciones forzadas, centros clandestinos y violaciones a los derechos humanos. Su legado sigue siendo fundamental para entender por qué el 24 de marzo es una fecha central en la Argentina.

Las huellas en el presente: Crímenes de familia

Protagonizada por Cecilia Roth, esta ficción no aborda directamente la dictadura, pero sí refleja tensiones sociales, desigualdades y el funcionamiento de la justicia.

En ese sentido, permite pensar cómo ciertas estructuras y conflictos actuales pueden leerse a la luz de la historia reciente.

A casi cinco décadas del golpe, el 24 de marzo no es solo una fecha en el calendario: es un ejercicio activo de memoria colectiva. El cine —y especialmente su accesibilidad en plataformas como Netflix— permite acercar estas historias a nuevas audiencias.

Entender lo que pasó no es solo un acto de conocimiento, sino también una herramienta para sostener el compromiso con el “Nunca Más”.

LV CP