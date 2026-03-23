“Las nuevas generaciones son clave”, dijo Sara Mrad en “QR!” al hablar de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo

En el programa “QR!”, de Canal E, el conductor Pablo Caruso dialogó con Sara Mrad, referente de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán, quien analizó el presente de la organización y el rol de las nuevas generaciones en la continuidad de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Durante la entrevista, Mrad destacó que, a pesar del paso del tiempo, las Madres mantienen intacta su convicción. “Estamos disminuidas en número, pero no en entusiasmo ni en ganas”, afirmó, en referencia al proceso natural de envejecimiento de las integrantes.

Uno de los ejes centrales de la conversación giró en torno al vínculo con las nuevas generaciones. En ese sentido, Mrad remarcó la importancia de transmitir la historia a jóvenes que, en muchos casos, no vivieron la dictadura pero se acercan a partir de la educación o el entorno familiar. “Para nosotros, lo más importante son los jóvenes”, sostuvo, y subrayó que la continuidad de la lucha depende de esa conexión intergeneracional.

La referente también se refirió al sentido histórico de las marchas de los jueves, retomando una consigna emblemática de Hebe de Bonafini. “La lucha de las Madres todos los jueves inicia una nueva posibilidad de generar acciones”, explicó, y agregó que cada movilización representa un punto de encuentro y renovación del compromiso colectivo.

A 50 años del golpe de 1976, la Argentina enfrenta otra batalla: que el paso del tiempo no borre la verdad

En otro tramo, Mrad expresó una lectura política sobre la actualidad, vinculando el reclamo histórico con problemáticas del presente. En ese marco, planteó que las luchas por la Memoria y Justicia deben mantenerse activas frente a contextos que, según su visión, ponen en tensión consensos democráticos construidos en las últimas décadas.

Finalmente, insistió en que la vigencia del movimiento radica en sostener la participación social y el compromiso con los derechos humanos. Para Mrad, el desafío actual es que las nuevas generaciones no solo conozcan la historia, sino que también la incorporen como parte de una práctica activa en el presente.

LB