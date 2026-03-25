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Daniel Sticco: “El Gobierno ajusta el precio de las naftas por el componente impositivo que estaba rezagado”

El economista comentó que, “como estrategia antiinflacionaria había postergado justamente la normalización de la carga impositiva que tenían habitualmente los combustibles”.

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Daniel Sticco: “El Gobierno comenzó a ajustar el precio de los combustibles por el componente impositivo que había quedado rezagado” | Cedoc

El economista, Daniel Sticco, pasó por Canal E y se refirió al aumento del precio de los combustibles y explicó las razones detrás de los incrementos, vinculados principalmente a la política impositiva del Gobierno y al contexto internacional.

Daniel Sticco explicó: “Claramente que el Gobierno comenzó este año, sobre todo desde el segundo semestre del año pasado, a ajustar el precio de los combustibles por el componente impositivo que había quedado rezagado”.

La estrategia anti inflación que utilizó el Gobierno

Además, señaló que esta decisión respondió a una estrategia previa: “Como estrategia antiinflacionaria había postergado justamente la normalización de la carga impositiva que tenían habitualmente los combustibles”.

Sticco también planteó interrogantes sobre el momento elegido para estos ajustes: “Lo que uno se pregunta y plantean algunos empresarios PyMEs es por qué en este momento de coyuntura de la guerra no postergó o no volvió atrás con ese componente impositivo para atenuar un poco el traslado a precios”.

Las repercusiones de que suba la nafta

Asimismo, remarcó que el conflicto internacional agrega volatilidad a los precios y genera un efecto en cadena sobre la economía cotidiana. En ese marco, advirtió que, “la incertidumbre que hay en materia internacional” impacta directamente en los precios internos y desarrolló el mecanismo de transmisión: “Todos sabemos que cuando sube el combustible sube el transporte y cuando sube el transporte suben los alimentos frescos porque son los que más rotan diariamente”.

El entrevistado destacó que el actual escenario económico muestra fuertes contrastes entre sectores que crecen y otros que enfrentan dificultades. Al respecto, señaló que, “el indicador general global, la suma de los subis y bajas, le da muy positivo al Gobierno”, pero aclaró que, “las mejoras han llegado, pero van en forma bastante heterogénea”.

Entre los sectores favorecidos mencionó especialmente a la energía y la producción exportadora: “Sectores ganadores, como los que digo, Vaca Muerta, las economías regionales y la economía pempeana con la baja de retenciones”.

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