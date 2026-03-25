El economista, Daniel Sticco, pasó por Canal E y se refirió al aumento del precio de los combustibles y explicó las razones detrás de los incrementos, vinculados principalmente a la política impositiva del Gobierno y al contexto internacional.

Daniel Sticco explicó: “Claramente que el Gobierno comenzó este año, sobre todo desde el segundo semestre del año pasado, a ajustar el precio de los combustibles por el componente impositivo que había quedado rezagado”.

La estrategia anti inflación que utilizó el Gobierno

Además, señaló que esta decisión respondió a una estrategia previa: “Como estrategia antiinflacionaria había postergado justamente la normalización de la carga impositiva que tenían habitualmente los combustibles”.

Sticco también planteó interrogantes sobre el momento elegido para estos ajustes: “Lo que uno se pregunta y plantean algunos empresarios PyMEs es por qué en este momento de coyuntura de la guerra no postergó o no volvió atrás con ese componente impositivo para atenuar un poco el traslado a precios”.

Las repercusiones de que suba la nafta

Asimismo, remarcó que el conflicto internacional agrega volatilidad a los precios y genera un efecto en cadena sobre la economía cotidiana. En ese marco, advirtió que, “la incertidumbre que hay en materia internacional” impacta directamente en los precios internos y desarrolló el mecanismo de transmisión: “Todos sabemos que cuando sube el combustible sube el transporte y cuando sube el transporte suben los alimentos frescos porque son los que más rotan diariamente”.

El entrevistado destacó que el actual escenario económico muestra fuertes contrastes entre sectores que crecen y otros que enfrentan dificultades. Al respecto, señaló que, “el indicador general global, la suma de los subis y bajas, le da muy positivo al Gobierno”, pero aclaró que, “las mejoras han llegado, pero van en forma bastante heterogénea”.

Entre los sectores favorecidos mencionó especialmente a la energía y la producción exportadora: “Sectores ganadores, como los que digo, Vaca Muerta, las economías regionales y la economía pempeana con la baja de retenciones”.