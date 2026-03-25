Escala, tecnología y estrategia: el posicionamiento argentino en la nueva competencia global

El avance de China en la economía global ya no admite lecturas coyunturales. Según el Banco Mundial, el país asiático representa aproximadamente el 30% del valor agregado manufacturero mundial, una proporción que se duplicó en dos décadas. De acuerdo con datos de UN Comtrade, en 2023 China se convirtió en el principal exportador mundial de automóviles, superando a Japón, y mantiene liderazgo en sectores estratégicos como paneles solares, baterías de litio y telecomunicaciones.

El componente tecnológico es igualmente significativo. La UNESCO estima que China concentra más del 24% del gasto mundial en investigación y desarrollo (I+D), acercándose a Estados Unidos, mientras que gradúa anualmente millones de profesionales en disciplinas STEM. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía señala que el país controla más del 70% de la capacidad global de fabricación de baterías de ion-litio, insumo clave para la transición energética.

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La guerra comercial silenciosa: cómo EE.UU., Europa y China se lotean los negocios en la Argentina

Este desempeño no es accidental. Responde a una política industrial activa, financiamiento direccionado y planificación estratégica de largo plazo. La escala productiva es consecuencia de decisiones institucionales sostenidas.

La reacción occidental confirma la dimensión estructural del fenómeno. Estados Unidos aprobó la CHIPS and Science Act, que moviliza más de US$ 50.000 millones para fortalecer la producción doméstica de semiconductores, y la Inflation Reduction Act, con incentivos superiores a US$ 300.000 millones orientados a energías limpias e industria avanzada. La Unión Europea, por su parte, implementa el European Chips Act y revisa su política de ayudas estatales para evitar pérdida de competitividad tecnológica.

El comercio internacional comienza así a reorganizarse bajo criterios de seguridad económica, autonomía estratégica y relocalización productiva (“friend-shoring”). La competencia ya no es solo por precios, sino por control de cadenas críticas y capacidades tecnológicas.

En este contexto, Argentina dispone de activos relevantes: el segundo reservorio mundial de recursos de litio, capacidad agroindustrial consolidada, potencial energético en Vaca Muerta y un sistema científico con trayectoria en biotecnología, energía nuclear y economía del conocimiento. Sin embargo, la inserción internacional del país continúa concentrada en exportaciones primarias o de bajo valor agregado.

Según datos del INDEC, las manufacturas de origen industrial representan una proporción decreciente del total exportado en comparación con comienzos de la década pasada. La volatilidad macroeconómica y la ausencia de una estrategia productiva coordinada limitan la posibilidad de capturar eslabones de mayor complejidad tecnológica.

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El debate local suele plantearse en términos dicotómicos —apertura versus protección— cuando la evidencia internacional muestra que las economías exitosas combinan integración global con políticas industriales selectivas, innovación aplicada y estabilidad institucional.

La experiencia histórica sugiere que la escala no es una condición previa inalcanzable, sino el resultado de planificación, inversión y coordinación público-privada. Desde la revolución productiva de Henry Ford hasta la reconversión industrial japonesa impulsada por Kiichiro Toyoda, la ventaja competitiva se construye sobre visión estratégica.

Argentina enfrenta, entonces, una decisión de posicionamiento. Puede limitarse a ser proveedor de insumos primarios en cadenas globales dominadas por otros, o puede diseñar una agenda de desarrollo federal y cohesionada que promueva mayor contenido tecnológico, integración regional inteligente y estabilidad para la inversión de largo plazo.

Como advertía Isócrates, “ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde navega”. En un escenario de competencia tecnológica creciente, el desafío no es resistir la transformación global, sino definir con claridad el rumbo productivo nacional.

(*) El autor es Profesor Ingeniero Industrial y ha sido Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe. Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial, espacio de análisis y generación de propuestas para el desarrollo productivo argentino, activo de manera ininterrumpida desde 1998.