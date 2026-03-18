China recurrirá a sus vastas reservas de petróleo para contrarrestar la crisis en Irán

China, el mayor importador de crudo del mundo, está cerca de recurrir a sus vastas reservas comerciales de petróleo mientras la guerra en Medio Oriente no muestra señales de terminar, según FGE NexantECA.

Las refinerías podrían comenzar a retirar hasta 1 millón de barriles diarios durante las próximas cuatro a seis semanas, dijo la consultora a Bloomberg. Los procesadores —particularmente en el sur de China— podrían recibir autorización para utilizar inventarios comerciales con el fin de limitar recortes en la actividad o evitar cierres, señaló.

Es una palanca que China puede permitirse activar. Tras más de un año de acumulación agresiva, Pekín ha construido reservas estimadas en 1.400 millones de barriles que podrían utilizarse si el estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado. Es probable que los inventarios estratégicos no se utilicen, pero incluso recurrir a reservas comerciales requeriría múltiples niveles de aprobación interna.

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“Dado el tiempo de navegación, sería un poco prematuro que las disrupciones del Golfo se sientan en China”, dijo Antoine Halff, cofundador y analista jefe de la firma de análisis geoespacial Kayrros. Las existencias de crudo sobre superficie de China cayeron en unos 7 millones de barriles entre el 5 y el 16 de marzo, aunque esto podría no ser más que “volatilidad normal de corto plazo”, señaló.

Kayrros estimó previamente este mes que los inventarios comerciales sobre superficie de China se situaban en 851 millones de barriles, mientras que sus reservas estratégicas alcanzaban 413 millones de barriles. Erica Downs, investigadora senior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, dijo la semana pasada que el total rondaba los 1.400 millones de barriles.

Pekín ordenó a sus mayores refinerías restringir las exportaciones de combustibles en la primera semana de la guerra, mientras que Sinopec ha reducido su actividad. Rystad Energy estima recortes de procesamiento en todo el país de entre 400.000 y 800.000 barriles diarios en marzo y abril, mientras que FGE prevé reducciones de 1,5 millones de barriles diarios a partir de esta semana.

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Estos movimientos probablemente sean “preventivos”, según GL Consulting, con sede en China, que añadió que se espera que las refinerías estatales prioricen la producción de gasolina y diésel sobre productos químicos para resguardar el suministro interno de combustibles. El impacto de las disrupciones probablemente se hará visible de forma gradual desde finales de marzo hasta comienzos de abril, indicó GL.

Las refinerías estatales, que dependen en mayor medida del crudo de Medio Oriente, probablemente sentirán primero la presión, mientras que los procesadores independientes mantendrían la actividad para beneficiarse de los mayores precios internos del combustible. Las llamadas “teapots” pueden acceder con mayor facilidad al petróleo de Irán y Rusia, aunque enfrentan una competencia creciente de India por el crudo ruso.

Por ahora, Pekín parece priorizar los límites a las exportaciones y el uso de reservas en sitio por parte de las refinerías, dijo Downs, de la Universidad de Columbia. “Sospecho que China resistirá utilizar sus reservas comerciales y estratégicas de petróleo tanto como pueda”, afirmó.