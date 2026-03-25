Alberta retira “1984” y “El cuento de la criada” de las escuelas: la mayor censura de libros en la historia de Canadá

En un movimiento que generó fuertes polémicas y reacciones internacionales, las escuelas públicas de la provincia canadiense de Alberta retiraron de sus bibliotecas las versiones gráficas (novelas ilustradas) de clásicos como 1984 de George Orwell y El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) de Margaret Atwood, junto a al menos otras 160-240 obras.

Esta medida responde a una orden ministerial del gobierno conservador de la primera ministra Danielle Smith (United Conservative Party), que obliga a las autoridades escolares a eliminar cualquier material con “representaciones visuales explícitas de un acto sexual”. La norma, inicialmente más amplia, fue revisada en septiembre de 2025 tras críticas y un “cumplimiento malicioso” por parte de algunos distritos escolares, que incluyeron en las listas de remoción incluso de obras literarias clásicas sin imágenes.

Según datos del Centro de Libertad de Expresión de la Universidad Metropolitana de Toronto (Centre for Free Expression - CFE), en 2025 se registraron en todo Canadá 262 impugnaciones de libros en bibliotecas educativas. De ellas, 240 provenían de Alberta (el 92 %) y todas resultaron en la retirada efectiva de los títulos. Esto convierte a la provincia en responsable de la mayor prohibición masiva de libros en la historia del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un informe posterior del CFE y solicitudes de acceso a la información realizadas por la CBC elevan la cifra confirmada de títulos retirados a al menos 166, aunque el número real podría ser mayor porque no todas las impugnaciones se hacen públicas. Entre los libros afectados figuran adaptaciones gráficas de Game of Thrones, The Walking Dead, V for Vendetta, Firefly y hasta reinterpretaciones ilustradas de la guerra de Troya o relatos bíblicos del Génesis.

La orden entró en vigor el 5 de enero de 2026 (tras una prórroga desde octubre de 2025) y establece que los materiales con contenido sexual explícito en imágenes deben quedar inaccesibles para los estudiantes. Las obras con contenido sexual no explícito (solo texto) pueden consultarse a partir del décimo grado (alrededor de 15-16 años).

“Hay cuerpos”, una exposición que resignifica el “Hay cadáveres” de Perlongher a través de la mirada de cinco artistas



El origen de la medida se remonta a una campaña impulsada por el grupo ultraconservador cristiano Action4Canada, que denunció la presencia de novelas gráficas con escenas sexuales explícitas (como Gender Queer, Fun Home o Blankets) en bibliotecas escolares de Edmonton y Calgary. El ministro de Educación, Demetrios Nicolaides, presentó inicialmente cuatro ejemplos concretos y amplió la revisión a toda la provincia.

Reacción de Margaret Atwood

La autora canadiense Margaret Atwood respondió con ironía y sarcasmo característicos. En sus redes sociales escribió: “Hola niños. El cuento de la criada (el libro, no la serie) ha sido prohibido en Edmonton. ¡No lo lean, se les quemará el pelo! Consigan uno ahora antes de que quemen los libros en público”.

Margaret Atwood



Posteriormente publicó un cuento satírico corto dirigido a adolescentes de Alberta, en el que criticaba la medida y la calificaba de tratar a los jóvenes como “bebés estúpidos”.

Críticos, bibliotecarios y defensores de la libertad de expresión consideran que la medida representa un peligroso precedente de censura estatal, especialmente porque afecta obras distópicas que precisamente advierten sobre el control gubernamental y la pérdida de libertades. Desde el gobierno de Alberta defienden la política como una protección necesaria para los menores frente a “imágenes gráficas inapropiadas para su edad”.

RB / EM