“Hay cuerpos”, una exposición que resignifica el “Hay cadáveres” de Perlongher a través de la mirada de cinco artistas

"Todo lo que vivimos y sentimos pasa por el cuerpo ", aseguró Ariadna Pastorini, una de las artistas que forma parte de “Hay cuerpos”, una exposición en el Parque de la Memoria - Monumento de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Una de sus obras es una especie de instalación de cuerpos colgantes, blandos, coloridos, que ascienden, se llama “Las transiciones”.

Ese puntapié inicial plantea una de las reflexiones que propone esta exposición curada por Laura Casanovas que parte de retomar la conocida obra de Néstor Perlongher, “Hay cadáveres” y oponerle un espesor afirmativo: Hay cuerpos.

Las obras de Marina De Caro, Nushi Muntaabski, Ariadna Pastorini, Cristina Schiavi y Eugenia Streb indagan en formas y sensibilidades a partir de los materiales que utilizan, al mismo tiempo que buscan desandar la construcción cultural de algunas asociaciones de significados para intentar aperturas y diálogos en un mundo que suele desestimarlos.

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Las formas blandas no pierden por eso su potencia, la fragilidad y la sensibilidad es tomada como una fortaleza. Los colores estridentes y los brillos no siempre son festivos, allí puede ocultarse dolor, brutalidad.



En “Hay Cuerpos” se pone de relieve “la necesidad de otorgarles visibilidad en una época de violencias reales y virtuales generadoras y/o perpetuadoras de temores con incidencia directa en la corporalidad”, apunta el texto de la sala.

“¿Cómo son esos cuerpos?, ¿qué atraviesan, padecen, postulan?, ¿resisten?, ¿proponen?, ¿Cómo se presentan y representan? La preeminencia de curvas y del textil, al cual se suman la cerámica, el dibujo y el video, amplifican percepciones. Los cuerpos se contorsionan, agrupan, fragmentan, aíslan, levantan. Y son coloridos planteándose otra modificación respecto de la relación frecuente entre cromatismo/júbilo y oscuridad/dolor. ¿Acaso la vida no se tiñe de variedad de tonos en el infortunio y en la alegría? La sangre es roja en los fluidos vitales y en los desgarros”, agrega.

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En el caso de la obra de Marina de Caro se trata de esculturas con apariencia humana, yacentes, coloridas, pero al mismo tiempo apagadas. Cristina Schiavi, por su parte presenta sus trabajos realizados en 2021 que se denomina “Serie de cuerpos fofos”, donde elige presentar formas redondeadas, no simétricas; blandura sobre un material duro.



“Hablar de dolor, de la muerte, de la vergüenza también es resistir”, destacó Nushi Muntaabski en una recorrida con las artistas de la que participó Perfil. “Y la resistencia es belleza”. Su propuesta son esculturas blandas y pequeñas escenas construidas de recuerdos, pequeños objetos que pertenecieron a su madre.

Hay cuerpos es un proyecto producido por el Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

HAY CUERPOS

LAURA CASANOVAS

Martes a viernes de 11 a 17 / Sábados, domingos y feriados de 11 a 18.00.

Hasta el 19 de abril/ Entrada libre y gratuita

