Central Affair: un paseo por 16 espacios de arte agrupados en pleno Microcentro Porteño

Central Affair es un espacio que merece seguir creciendo, se encuentra en pleno Microcentro porteño, y reúne en su interior a 16 espacios de arte contemporáneo, es gratuito y entre tanta oferta siempre algo va a resonar en el público. También se recomienda animarse a consultar los precios de las obras porque existen opciones que parten de los 50 dólares y, de todos modos, si no se adecua al bolsillo, no está mal conocer los valores, hablar con los galeristas, saber de los artistas, abrirse de a poco ese universo y conocer sus recovecos.

El espacio se ubica dentro de las ex Galería Larreta (San Martín 954/Florida 971, CABA) y se puede visitar de martes a viernes de 15 a 19. En marzo comenzó un nuevo ciclo de exposiciones en el que todas las galerías renovaron su propuesta y se podrá visitar hasta mediados de abril.

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Durante 2025, Central AFFAIR fue punto de encuentro de artistas, curadores, coleccionistas y público general, con una programación que incluyó ciclos de muestras, eventos y circuitos del arte como NODO Circuito de Galerías (Meridiano) y Retiro Abierto (Gobierno de la Ciudad), la tercera edición de la feria Affair, además de los brunch para coleccionistas y los after de los jueves, encuentros informales para recorrer las muestras junto a los artistas y acercar nuevos públicos.

Desde su apertura, se sumaron nuevas galerías, Vasari Sur y Oda arte, ampliando la diversidad de propuestas del circuito. Actualmente forman parte de Central Affair: Acéfala, Almacén |arte contemporáneo|, AnTnA red sonora, Casa Equis, Crudo, FAN, Gabelich Contemporáneo, Oda arte, Oficina de Proyectos, Sasha.D, Tiempo, Tierra, TokonOMa, Vasari Sur, Urra-Hip Hip y Wunsch.

La visita allí es muy simple, cada galería cuenta con divisiones transparentes, ubicadas una al lado de la otra se ven desde afuera, lo que permite tener un pantallazo antes de ingresar y, luego, cada una de ellas cuenta con su propio universo, allí los galeristas pueden brindar detalles para conocer su microcosmos, pero si se prefiere no hablar, todas cuentan con un QR que dirige a un pdf explicativo.

Algunas pistas del recorrido

Allí se encuentra, por ejemplo, Antna que se especializa en arte sonoro o la Galería Tiempo que presenta “Emisiones de una extraña belleza” de Alina Canton en la que la premisa de su curadora, Andrea Basmagi, es contundente: “Lo temido puede ser amado”.

“En esta muestra, Alina Canton presenta piezas recolectadas en el andar cotidiano: restos de animales, semillas, frutos, tesoros naturales. Estas maravillas encontradas, cuidadas con veneración, se transforman en material de trabajo”, señala Basmagi.

Maggie Espoosito,directora de la galería, Alina Canton y Andrea Basmagi



“Alina diseña meticulosos dispositivos que son concebidos como ‘amplificadores’, sensores de una extraña y sensible belleza. Una belleza emitida por lo socialmente rechazado”, detalla en el texto curatorial.

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Fan apostó a un hit: Víctor Grippo, pero con una propuesta diferente, aparecen sus bosquejos, pinturas, la última obra que realizó en 2001, llamada “Sutil”, pero también están sus icónicas papas. Esa obra central en la que se consigue energía a través de papas, todavía sigue contando secretos sobre las cosas simple que nos rodean y que como humanos destruimos. Las papas que Grippo en vida sabía que dejaban de funcionar en determinado tiempo, ahora duran menos, su potencialidad se redujo en el presente.

Grippo “mediante ensayos y artefactos filosóficos desanda la historia, peinándola a contrapelo en busca de los pasos perdidos. Antes de que el positivismo de la ciencia conceptualizara la naturaleza a su imagen y semejanza, prima lo vegetal en su desenfreno como pura potencia. El devenir fuerza de aquella energía. Y al principio de todo, o al principio de la historia contada – de una narración que en su origen fue hegemónica – está el campo, la llanura, el cultivo, la siembra, la papa. El extractivismo colonialista vio ahí su sustento. La fuerza bruta servida por la tierra casi en bandeja”, detalla FAN.

Tokonoma siempre se destaca por la puesta, presenta a sus artistas de un modo que construye una nueva obra de arte, una instalación que es imposible no mirar, entrar a su espacio es un viaje teatral. En esta oportunidad presenta “Jardín de Transparencias” de Janinne Wolfsohn. Unas esculturas transparentes de acrílico, que se iluminan de tal manera que proyectan una obra semejante en sus paredes, un doble inquietante de la pieza única.



Almacén |arte contemporáneo, otro espacio de exquisiteces, presenta “Gabinete de curiosidades” donde Laura Romano y Victoria Quintiero invitan a “ingresar en microcosmos donde lo natural se vuelve extraño y fascinante, donde clasificar no implica dominar sino aproximarse, y donde la fantasía aparece como una posibilidad activa de conocimiento”, según detallan los galeristas.

Laura Romano y Victoria Quintiero

En el espacio se podrán ver cerámicas, acuarelas y grafitos que el espectador deberá acercarse a observar para apreciar del todo, hay en ellas ternura, nostalgia dentro de pequeños objetos o dibujos y collages escondidos. La naturaleza y la humanidad entrecruzada, donde se ponen en primer plano texturas, seres vivos e inertes que no suelen tener protagonismo y ecosistemas surrealistas que desbloquean la percepción a veces acartonada.

“Diseccionar nuestro modo de observar lo natural. Evidenciar lo artificial, la inevitable traducción que aplicamos al representar el entorno, la particular estrategia que nos permite acercarnos, comprender y, también, por qué no, poseer lo que nos rodea”, señalan las artistas.

Y Sasha. D apostó al colectivo, en su sector se despliegan 149 obras que nacieron de una convocatoria durante la pandemia, pero que ahora cobran la fuerza de un enorme corpus que reúne a creadores de Salta, Tucumán, Rosario, Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.



Lo que comenzó como una respuesta a la incertidumbre, hoy permanece como un registro histórico y artístico de un tiempo que nos marcó a todos. Todas las obras son de 16 x 23 y abarcan a artistas emergentes y consagrados como Eduardo Stupía, por lo que hay diferentes valores para quienes quieren comprar arte o comenzar su colección.

Partiendo de las Estrategias oblicuas de Brian Eno y Peter Schmidt, Casa Equis presenta obras de Caro Linera, Dante Zaballa, Diego Beyró, Eugenia Hernández, Gala Altamare, Ignacio Tamborenea, Lola Woller, Lucía Vernengo, Michelle Sitton, PUM PUM, Roberta Di Paolo, Sebastián Fuks, Sofía Noceti.

En Acéfala hay maquinarias que uno podría imaginar que conviven en el cerebro de Björk. “Coavla” es una exposición de la artista argentina radicada en Berlín, Lena Becerra. Su universo se plantea como ecología protésica, con instalaciones concebidas como organismos artificiales en tránsito compuestos por silicona, vidrio soplado, sensores, resina y estructuras de hierro.

“Desde una sensibilidad tecnopoética, sus dispositivos no restauran funciones perdidas, sino que encarnan extensiones simbióticas que vibran, sudan y laten como órganos potenciales, desbordando las categorías binarias entre naturaleza y tecnología”, detalla la galería. “Su obra invoca la hibridación y la humedad como archivo vivo y político, configurando ecosistemas artificiales donde lo prostético deviene lenguaje para habitar lo extraño, lo desplazado y lo posible”.

Programa de residencias Affair

Otro eje que continúa expandiéndose es el programa de residencias de AFFAIR, que promueve un espacio de intercambio y vinculación entre galeristas y proyectos de gestión, con distintos agentes del arte contemporáneo local e internacional.

La selección de galerías y proyectos se realiza por invitación, y durante el período de residencia, el programa impulsa actividades en diversos formatos -open studio, charlas, visitas con profesionales y propuestas desarrolladas por la galería residente-. En febrero se presentó Novas Poéticas (Brasil), con una exhibición de artistas que fueron parte de su Programa de Prácticas Artísticas. En abril se presentará Sintaxis: Concurso Curadores Emergentes, proyecto de la gestora Florencia Saba (Argentina), y en julio la galería Carmen Araujo Arte (Venezuela).

Con fecha a definir, también participarán los proyectos de Uruguay, Z Lab y Hungry Art.

Cuarta edición de la feria Affair

Dentro de la agenda 2026 también se destaca la 4° edición de la feria AFFAIR, que se realizará del 4 al 8 de noviembre de 2026, en el marco de la semana del arte de la Ciudad, y que por segundo año consecutivo tendrá como sede a Central Affair, reuniendo galerías, artistas y proyectos invitados en una nueva edición que busca seguir ampliando las redes de intercambio dentro del arte contemporáneo.

Sobre Central Affair

Central Affair es una iniciativa impulsada por AFFAIR -Centro de Galerías de Arte Contemporáneo- Asociación Civil sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento del ecosistema de galerías de arte y a la profesionalización del sector en la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado entre el barrio de Retiro y el Microcentro, donde brilló la vanguardia artística en los años sesenta.

Presidente: Olga Martínez | TokonOMa

Vicepresidente: Bárbara Echevarría | Acéfala

Secretaria: Gabriela Gabelich | Gabelich contemporáneo

Tesorero: Alejandro Dávila | Sasha D.

Vocal Titular: Ignacio Meroni | Wunsch gallery

