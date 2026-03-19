Las cinco recomendaciones artísticas de la semana: exposiciones, teatro, una aventura épica en La Rural y más

Eimon presenta su “Lado B”

Eimon es operador técnico y editor de radio, de profesión, y está exponiendo su "lado B" artístico alejado del sonido y en el singular silencio de una librería boutique del barrio porteño de Retiro (Menéndez Libros, Paraguay 431).

La muestra es un fiel reflejo de "resiliencia de los objetos" y creatividad, que permite que todo tenga una segunda oportunidad. Flyers o volantes que no se tiraron, intervenidos con dibujos de estilo graffiti. Ramas y arbolitos secos que hoy son parte de un paisaje o escena. Bujías devenidas en aviones y hormigas. Robots rústicos hechos con desechos de madera y hierro. Y una serie de radios spica representadas en diferentes materiales y formas, reúnen pasiones diversas.

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"Art & Fun" -Pasiones Recicladas-

Lunes a viernes de 10 a 18 en Menéndez Libros (Paraguay 431 esquina Reconquista, CABA)

Hasta el 30 de abril. Entrada libre y gratuita.

“El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua” de Mercedes Larreta

La Galería Julia Baitalá presenta “El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua”, una exposición de pinturas y dibujos de Mercedes Larreta que propone un acercamiento sensible al paisaje y a las múltiples formas de vida que lo habitan. La muestra reúne obras donde el agua, la animalidad y las presencias vegetales configuran un territorio pictórico en el que mirar se vuelve una experiencia de atención y de escucha.

“El agua atraviesa toda su producción como ritmo y como estructura. No aparece únicamente como imagen, sino como materia que ordena la superficie pictórica y sostiene el color. En sus fondos, el agua es pulso, es tiempo, es una forma de respiración que articula la pintura desde adentro. Hay en este gesto una forma de escucha: la obra no se impone sobre el mundo, sino que se deja afectar por él”, apunta María Lightowler en el texto curatorial.

Mercedes Larreta (Buenos Aires) es artista visual y poeta argentina. Su obra, influenciada por vivencias y paisajes, refleja su formación con maestros como Eduardo Audivert, Guillermo Roux y Eulogio de Jesús. Trabajó junto a un equipo que incluye a Pablo Gianera, Diana Flatto y Ana Martínez Quijano, y a los diseñadores Marius Riveiro Villar y Carlos Caturini. A lo largo de su trayectoria, Larreta ha explorado la intersección entre pintura y lenguaje poético, desarrollando un universo visual íntimo que dialoga con la sensibilidad contemporánea.

Exposición: El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua

Artista: Mercedes Larreta

Inauguración: 25 de marzo a las 18.

Cierre: 28 de abril

Lugar: Galería Julia Baitalá (Antezana 150, Villa Crespo, CABA)

“Fauna postal”

Los domingos de marzo a las 20 se presenta “Fauna Postal” en el Centro Cultural Thames (Thames 1426, CABA). La obra de teatro se sitúa luego de un incidente fatal en el que un grupo de empleados se esconde en el subsuelo de la vieja Empresa de Correo Postal donde trabajan.

En este escenario post apocalíptico construirán su hogar, refugio y escenario estratégico para un plan de fuga. La existencia se vuelve una monstruosidad densa.

Actúan: Chapi Barresi, Francisco Cadierno, Celina Cascella, Naty Maldini y René Mantiñán.

Vestuario, iluminación y escenografía: Sol Santacá.

Música original: Francisco Cadierno.

Dramaturgia y dirección: Chapi Barresi

“La última fortaleza” en La Rural

DG Tech Lab presenta en el Pabellón Frers de La Rural una nueva expedición de Realidad Virtual Aumentada: “La última fortaleza – Una aventura épica medieval”.

Brujas, dragones y caballeros dan vida a esta expedición en realidad virtual que transporta a los visitantes a Carcassonne, la ciudad fortificada del sur de Francia, tal como existía en el año 1304. Durante 45 minutos, el público acompañará a Simon, un joven noble, y Agnès, una rebelde habitante de la ciudad, en un recorrido lleno de escenas épicas atravesadas por el poder de los reyes y la sombra de la Inquisición.

El viaje también revela la vida cotidiana medieval: mercados bulliciosos, guardias nocturnas en las murallas, entrenamientos de combate y los aposentos de la nobleza, sumergiendo al público en una Edad Media más viva que nunca.

A partir del 20 de marzo.

Pabellón Frers, La Rural – Av. Santa Fe 4363, CABA.

Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar

Con Visa Galicia tenes hasta 6 cuotas sin interés.

HORARIOS DE VISITA

Martes a Jueves: 12:00 a 20:00.

Viernes a Domingo y Feriados: 10:00 a 21:00.



“El árbol del Coyote”, de Federico Lorenz, en la Feria del Libro de Derechos Humanos

Federico Lorenz presentará el libro el domingo 22 de marzo, a las 16, en la segunda Feria del Libro de Derechos Humanos: "Derechos en Letras". Sala de Proyectos del edificio 4 columnas. Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA), Ciudad de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita.

La Flor Azul publica El árbol del Coyote, de Federico Lorenz, una novela que acompaña el presente de un narrador que, luego de la muerte de su padre, intenta develar quién fue y qué lugar ocupó en un tiempo marcado por la lucha obrera y la violencia de la última dictadura -y de sus años previos-.

La relación entre padre e hijo se reconstruye a partir de recuerdos fragmentarios y de las voces de quienes compartieron aquellos tiempos. La novela se detiene en la experiencia de los trabajadores y sus familias, la represión, el miedo y las consecuencias cotidianas de la dictadura.

“Petition!”, la historieta europea que denunció la desaparición de Oesterheld y desafió el silencio de los militares



En ese contexto, la solidaridad aparece como una forma concreta de resistencia: un mínimo gesto de compañerismo, bondad, y humanidad es capaz de atravesar generaciones.

Federico Lorenz nació en Buenos Aires, en 1970. Es historiador y novelista. Enseña Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires y es investigador independiente del CONICET. Estudia sobre la última dictadura militar argentina, el sindicalismo combativo y la violencia política, y es uno de los mayores especialistas sobre la historia de las Islas Malvinas.

