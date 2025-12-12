El Museo Moderno celebra sus 70 años y apuesta por los Derechos Humanos, el medio ambiente y el futuro

En el auditorio del Museo Moderno Victoria Noorthoorn, directora del museo, presentó el Programa Anual de Exposiciones 2026, que celebrará el 70º aniversario de la institución. El lema del próximo año es “Habitando el futuro” e incluye más de 10 exposiciones, publicaciones y programas educativos y comunitarios.

Victoria Noorthoorn, directora del museo

De la presentación participaron el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

Gabriela Ricardes y Victoria Noorthoorn

El Programa Anual de Exposiciones 2026, “Habitando el futuro”, tiene distintas instancias que cuyo eje central es “deliberar sobre cómo habitamos el planeta ", en palabras de Noorthoorn. En esta apuesta las exhibiciones están relacionadas a tomar consciencia del mundo animal y vegetal, del cuidado de la memoria, sobre todo en el año del 50 aniversario del último golpe militar.

A 50 años del golpe de Estado de 1976

En 2026 se cumplen cincuenta años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar en nuestro país, durante la que imperaron la censura, la violencia y el terror. En el trabajo de investigar el pasado histórico para pensar un futuro distinto, el Moderno presentará dos ambiciosas exposiciones con obras de artistas que expusieron en su trabajo este doloroso capítulo de la historia argentina.

Ambas exhibiciones tendrán lugar más allá de las salas de la Av. San Juan. Por un lado, gracias a la iniciativa del Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, el Moderno presentará allí “La Memoria de la Colección: El Museo en el Parque”, una importante exposición de su colección realizada en colaboración, con curaduría de profesionales de ambas instituciones. La exposición pondrá en valor las obras de más de 30 artistas que utilizaron al arte como herramienta de análisis, lucha, denuncia o duelo, muchas de las cuales no fueron expuestas en nuestras salas durante los últimos años.

En otro gesto igualmente inédito, el Museo Moderno llegará hasta la ciudad de Venecia para presentar en Spazio Punch, el activo pabellón de artes contemporáneas fundado por Augusto Maurandi, una exposición colectiva simultánea con la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia 2026. La exhibición estará dedicada a recuperar y poner en valor la potencia del arte argentino contemporáneo, desde la última dictadura militar hasta la actualidad, como herramienta de alerta, denuncia y reflexión sobre los valores cívicos y democráticos.

Las 10 exposiciones

Moderno y Metamoderno: edición 70º Aniversario

Esta es una propuesta que se despliega en tres grandes salas del primer piso y permite apreciar la historia y parte de la mayor colección pública de arte argentino moderno y contemporáneo en el país. A partir de más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, la exposición ofrece un recorrido plural y federal por los movimientos del arte argentino que refleja los procesos de investigación, exhibición y publicación que han consolidado al Museo Moderno como un espacio de referencia.

Inauguración: 18 de abril de 2026

Salas: Primer Piso

Vestir Mundos: Fundación IDA en el Moderno

Esta exposición consolida una alianza entre el Museo Moderno y Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino), institución dedicada a la preservación del diseño argentino, tanto histórico como contemporáneo.

Curaduría: Franco Chimento, Curador de Diseño Argentino, en colaboración con Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino).

Inauguración: Abril 2026

Sala: Primer Piso

Océano Interior

Esta exposición propone un viaje inmersivo a través de las profundidades oceánicas, la biodiversidad submarina y los paisajes remotos de la Antártida, para imaginar nuevas formas de existencia en un mundo atravesado por la crisis climática y la aceleración tecnológica.

Artistas, arquitectos y científicos que participarán: Aurora Castillo (Argentina, 1987), Jimena Croceri (Argentina, 1981), Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET)/Instituto de Biología de Organismos Marinos (BIOMAR-CONICET), Drecxiya (Estados Unidos, 1989), Grupo de Espacios Costeros (FADU), Max Hooper Schneider (Estados Unidos, 1982), Carlos Ginzburg (Argentina, 1946), Pierre Huyghe (Francia, 1962), Julian Charrière (Suiza, 1987), Juan Pablo Renzi (Argentina, 1940), Erica Bohm (Argentina, 1976), Amancio Williams (Argentina, 1913), entre otros.

Hooper Schneider, Fruits of the Rhizosphere Revolt Against the Fallacy of Death In a Storm Without Rain, 2025

Inauguración: 18 de abril de 2026

Sala: Subsuelo

Naturaleza Arquitecta

Naturaleza Arquitecta está inspirada en pensadores como Paulo Tavares, quien propone ver las selvas, las montañas y los ríos como arquitecturas y territorios culturales, Naturaleza Arquitecta revela la potencia inventiva de la materia y de nuestros entornos naturales, los reconoce como agentes con derechos propios y explora sus formas de vida, memoria y organización sensibles. En esta exposición, los artistas se acercan a la naturaleza desde múltiples miradas —la del análisis y el compromiso, la del asombro y la imaginación— y las ponen en imágenes a través del prisma transformador del arte. En un contexto de crisis humanitarias y ambientales, la exhibición busca afirmar el poder del arte y el rol de los artistas en el reconocimiento y protección de la naturaleza, y despertar nuevas formas de empatía y responsabilidad con el mundo que habitamos.

Artistas y colectivos: Manuel Brandazza (Argentina, 1975), Adriana Bustos (Argentina, 1965), Ariel Cusnir (Argentina, 1981), Jonathas de Andrade (Brasil, 1982), Julián D’Angiolillo (Argentina, 1976), Cao Guimarães (Brasil, 1965) & Rivane Neuenschwander (Brasil, 1967), Florencia Levy (Argentina, 1979), m7red (Argentina, 2005), Valeria Maggi (Argentina, 1985), Eduardo Navarro (Argentina, 1979), Rayana Rayo (Brasil, 1989), Casa Río (Argentina, 2021), Florencia Rodríguez Giles (Argentina, 1978), Sebastián Roque (Argentina, 1982), Tomás Saraceno (Argentina, 1973), Felix Shumba (Zimbabwe, 1989) y Paulo Tavares (Brasil, 1980) y Utopía del Sur / Fundación Nicolás García Uriburu (Argentina), entre otros.

"Hospital de día" Florencia Rodríguez Giles

Inauguración: 18 de abril de 2026

Salas: Planta Baja

Bosques Umbral

Curada por la artista Onome Ekeh en colaboración con Nicolás Cuello, Bosques umbral investiga la tecnología entendida de manera expansiva, desde técnicas ancestrales hasta dispositivos digitales, como la extensión de un estado de conciencia. Los artistas crean fábulas fantásticas, arquitecturas críticas y escenarios digitales, en los que la tecnología permite imaginar hábitats futuros. La exhibición reúne a artistas argentinos que exploran el diseño, la ciencia ficción y la inteligencia artificial, junto con propuestas internacionales que reinterpretan el paisaje desde visiones ecológicas y cosmovisiones inspiradas en la diáspora africana.

Curaduría: Onome Ekeh, artista, en colaboración con Nicolás Cuello, curador del Museo Moderno

Inauguración: Julio 2026

Sala: Segundo Piso

Ariel Cusnir

Ariel Cusnir (Buenos Aires, 1981) realizará una intervención en la entrada del Museo Moderno que se desplegará como un paisaje fantástico a gran escala. Cusnir envuelve a los visitantes en una naturaleza donde conviven la delicadeza y la maravilla, y donde lo cercano se puede volver inmenso. Con referencias a diversos entornos naturales y a sus protagonistas (plantas, ríos y hormigas), esta obra única dará la bienvenida a quienes ingresen al Museo Moderno.

Inauguración: 18 de abril de 2026

Salas: Hall del Moderno

Luis Camnitzer: Todo por aprender. La resurrección de Simón Rodríguez

En este proyecto, que se complementa con un programa educativo para docentes y estudiantes de nivel primario, el gran artista Luis Camnitzer (n. Lübeck, 1937, ciudadano uruguayo y estadounidense) explora las posibilidades creativas y pedagógicas de la inteligencia artificial. Lejos del temor que suele despertar esta tecnología, el artista la utiliza como una herramienta de pensamiento y aprendizaje, mediante la cual imagina un diálogo ambientado en el tiempo presente con el filósofo venezolano Simón Rodríguez, maestro de Bolívar y defensor de una educación emancipadora.

Inauguración: Agosto 2026

Salas: Primer Piso

Ana Gallardo (Café del Moderno)

Desde hace años Ana Gallardo (Rosario, 1958) se dedica a investigar los afectos y cuidar los vínculos, abordando el encuentro entre personas como un eje central de su trabajo. Entre sus proyectos centrales, Gallardo ha trabajado sobre la memoria afectiva de su madre, la artista Carmen Gómez Raba, quien falleció muy temprano, durante la temprana juventud de la propia Ana. En un gesto amoroso de recuperación de su memoria a partir de la reflexión sobre aquel espacio vacío pleno de ausencia y presencia, Gallardo transformará el Café del Moderno en un espacio de sociabilidad y reflexión sobre los vínculos amorosos y afectivos que nos construyen y fortalecen para emprender el camino de la vida. Su composición nos ofrecerá un gran bodegón –a modo de naturaleza muerta– colmado de afectos y a escala colectiva.

Inauguración: 18 de abril de 2026

Sala: Café del Moderno

La Memoria de la Colección: El Moderno en el Parque

En esta exposición conmemorativa de la colección del Museo Moderno a 50 años del último Golpe de Estado se presentarán obras de Paulina Berlatzky (La Plata, 1918), Marcelo Brodsky (Buenos Aires, 1954), Juana Butler (Buenos Aires, 1928), Juan José Cambre (Buenos Aires, 1948), Ricardo Carpani (Tigre, 1930), Ricardo Carreira (Buenos Aires, 1948), Juan Carlos Castagnino (Mar del Plata, 1908), Elda Cerrato (Asti, Italia, 1930), Diana Dowek (Buenos Aires, 1942), Roberto Elia (Buenos Aires, 1950), Sara Facio (San Isidro, 1932), León Ferrari (Buenos Aires, 1920), Edgardo Giménez (Santo Tomé, 1942), Norberto Gómez (Buenos Aires, 1941), Carlos Gorriarena (Buenos Aires, 1925), Víctor Grippo (Junin, 1936), Alberto Heredia (Buenos Aires, 1924), Enio Iommi (Rosario, 1926), Leandro Katz (Buenos Aires, 1938), Carlos Langone (Buenos Aires, 1945), Rómulo Macció (Buenos Aires, 1931), Josefina Mazzaglia (Vicente López, 1923), Marta Minujín (Buenos Aires, 1943), Luis Felipe Noé (Buenos Aires, 1933), Marie Orensanz (Mar del Plata, 1936), Diulio Pierri (Buenos Aires, 1954), Josefina Quesada (Buenos Aires, 1930), Juan Carlos Romero (Avellaneda, 1931), Gabriel Salomón (Buenos Aires, 1943), Antonio Seguí (Villa Allende, 1934), Luis Seoane (Buenos Aires, 1910), Aldo Sessa (Buenos Aires, 1939), Carlos Squirru (Buenos Aires, 1934), Carlos Ernesto Uría (Buenos Aires, 1929), Edgardo Antonio Vigo (La Plata, 1928), Horacio Zabala (Buenos Aires, 1943).

Curaduría: Nicolás Cuello, Curador del Museo Moderno, y Cecilia Nisembaum, Curadora del Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado

Inauguración: 6 de junio de 2026

Sede: Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado

El Moderno en Venecia

El Museo Moderno presentará, en alianza con Spazio Punch, la exposición colectiva La memoria viva del arte: El Moderno en Venecia, colateral y simultánea a la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia, en el marco del 70º Aniversario del Museo que rememorará el doloroso capítulo de nuestra historia que se inició hace 50 años, con el Golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar en la Argentina. El proyecto contempla incluir obras de importantes artistas contemporáneos argentinos que respondieron a este momento histórico a través de la alerta, la denuncia o el posicionamiento crítico; artistas que hicieron propio el pasaje entre dictadura y democracia, y artistas que en la actualidad continúan denunciando las violencias que imperan en las sociedades contemporáneas, con especial énfasis en la violencia física o psicológica sobre la mujer, incluyendo el femicidio en nuestra región. El poderoso conjunto de artistas convocados invita a la reflexión sobre el rol cívico del arte y su participación en la democracia en tiempos de crisis política, social y ambiental. En diálogo entre Buenos Aires y Venecia, el proyecto se plantea como un ejercicio de cooperación institucional que reafirma la importancia de apoyar la internacionalización del arte argentino, y muy especialmente su presencia en la Bienal más longeva del mundo.

RB/ff

