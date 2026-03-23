¿Cuánto necesita una familia promedio para pagar los servicios públicos?

Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), en marzo de 2026 un hogar promedio sin subsidios necesitó $213.557 mensuales para cubrir gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte.

El dato implica un aumento del 11,4% respecto de febrero y una suba interanual del 46%, por encima del nivel general de precios estimado para el mismo período. De esta manera, el costo de pagar los servicios básicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue en alza y presiona los ingresos familiares.

Dentro de la canasta, el rubro que más impacta es el transporte. Con un gasto mensual promedio de $101.026, representa cerca del 47% del total. En el caso de la electricidad, el incremento fue más moderado: el gasto subió 3,2% en marzo, impulsado por ajustes en los cargos fijos y variables. La factura promedio para usuarios sin subsidios ronda los $49.462 mensuales.

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El gas, en cambio, mostró un salto más marcado. El aumento del consumo estacional y la suba del cargo fijo derivaron en un incremento del 14% en la factura mensual, que promedia los $28.025.

En el agua el gasto promedio alcanzó los $35.045 mensuales, con una suba del 12,6% impulsada por actualizaciones tarifarias y por la mayor cantidad de días del mes.