"Efecto Shein": crecen los locales vacíos en el AMBA

En los últimos años, el crecimiento explosivo de plataformas como Shein puso en evidencia un fenómeno que ya se venía gestando: el cambio radical en la forma de consumir moda. Este “efecto Shein” se basa en la producción ultrarrápida, precios extremadamente bajos y una renovación constante de colecciones que sigue, casi en tiempo real, las tendencias de redes sociales. El resultado es una oferta prácticamente infinita de prendas accesibles que incentivan la compra impulsiva y el recambio permanente del guardarropa.

Sin embargo, detrás de este modelo se esconde una fuerte presión sobre la industria textil tradicional. Muchas marcas locales y fábricas no pueden competir con esos precios ni con la velocidad de producción, lo que genera caída en las ventas, reducción de márgenes y, en muchos casos, cierre de talleres o pérdida de empleo. En países como Argentina, donde los costos de producción son altos, el impacto se vuelve aún más evidente.

Además, el fenómeno abre un debate más amplio sobre la sostenibilidad. El consumo masivo de ropa de bajo costo promueve una lógica de “usar y tirar” que incrementa los residuos textiles y el impacto ambiental. Al mismo tiempo, surgen cuestionamientos sobre las condiciones laborales en las cadenas de producción globalizadas.

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Así, el “efecto Shein” no solo redefine el mercado de la moda, sino que también profundiza la crisis de la industria textil tradicional, obligándola a repensarse: desde apostar por la calidad y la producción local hasta incorporar prácticas más sustentables y modelos de negocio que puedan competir en un escenario cada vez más desafiante.