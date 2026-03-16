Cayó el consumo de yerba mate.

Durante el primer mes del año, el sector yerbatero argentino mostró una retracción en los despachos destinados al mercado interno, en contraposición al destino al exterior que registró un incremento significativo en términos interanuales, según el último informe estadístico del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Durante el mes de enero, el volumen de la yerba mate registró una caída, debido a que se observa un descenso de 640.703 kilogramos (-2,9%), dado que en enero de 2025 las salidas habían totalizado 22.040.368 kilogramos. Mientras que en enero de este año mercado nacional alcanzó los 21.399.665 kilogramos.

No obstante, el volumen de yerba mate exportada en el primer mes de 2026 fue de 3.573.413 kilogramos.

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Este resultado marca un repunte del 46,6% respecto a enero de 2025, cuando los envíos al extranjero habían sumado 2.437.469 kilogramos.