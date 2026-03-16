Robaron nueces por un valor de 50.000 dólares.

La Policía del Estado de Nueva York investiga el saqueo de dos remolques cargados con nueces valoradas en 50.000 dólares.

El hecho, confirmado por la Policía del Estado de Nueva York, generó preocupación entre los distribuidores de alimentos de la ciudad y puso en alerta a las autoridades locales, que buscan evitar que el producto robado ingrese nuevamente al mercado bajo condiciones irregulares.

El caso destaca no solo por el monto sustraído, sino por la naturaleza del botín, lo que llevó a los investigadores a advertir sobre posibles intentos de comercialización ilegal en los próximos días.

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El robo tuvo lugar en el área de Hunts Point, uno de los principales distritos de distribución alimentaria del Bronx y de toda la ciudad de Nueva York.

Según la información oficial brindada por la policía estatal, el cargamento de nueces estaba almacenado en dos remolques de 15,85 metros de longitud, preparados para la distribución comercial. El volumen total de la mercancía robada alcanza los 27.215 kilogramos de nueces sin cáscara, empaquetadas en cajas y listas para ser enviadas a distintos puntos de la ciudad y posiblemente de la región.

Hasta el momento, se desconoce si el robo ocurrió durante horas de poca actividad en la zona, si los autores contaban con información interna o si se valieron de técnicas sofisticadas para eludir la seguridad habitual del área de Hunts Point.