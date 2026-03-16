Quién es el ciudadano chino que fue arrestado por intentar llevarse 2.000 hormigas reina de Kenia.

Un hombre fue arrestado por intentar contrabandear 2.000 hormigas reinas desde Kenia.

El ciudadano asiático llevaba dos semanas en el país africano e identificaron al menos tres cómplices que le suministraban los insectos, según consta en los documentos oficiales del caso.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA), en Nairobi, cuando Zhang Kequnchino pretendía viajar a China, su país de origen.

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Los investigadores localizaron 1.948 hormigas de jardín empaquetadas en tubos de ensayo y otras 300 escondidas en rollos de papel de seda, listas para ser transportadas hacia China.

Tras el arresto, las autoridades suspendieron el pasaporte del acusado, quien ya había evadido la detención en 2023 utilizando documentación diferente. Entre las pertenencias incautadas se encuentran un iPhone y una MacBook, que serán sometidos a peritaje. El tribunal autorizó la retención del sospechoso por cinco días mientras avanza la investigación.