El Banco Central compró US$ 132 millones, pero las reservas se mantienen por debajo de los US$ 45.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En esta oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 132 millones.

En la jornada de hoy, y a pesar de la compra diaria, se produjo una importante reducción en el nivel de reservas internacionales brutas, que llegaron a los US$ 43.702 millones, con una caída de US$ 793 millones respecto a la última rueda. Así, las reservas caen por séptima vez consecutiva.

Luis Caputo anticipa más inversiones: “Es un boom que no se imagina nadie”

La autoridad monetaria ha comprado reservas en las últimas 52 ruedas y suma compras por US$ 3.611 millones desde que comenzó el año. En marzo, el Central lleva comprados US$ 899 millones.

En el mes de marzo las reservas cayeron US$ 1.858 millones hasta hoy, mientras que en el acumulado del año las reservas subieron US$ 3.611 millones. El economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las reservas netas se sitúan al día de la fecha en US$ -2.454 millones".

Desde el Central señalaron que la caída en el nivel de reservas obedeció a caídas de aproximadamente US$ 600 millones en la valuación de activos que integran el patrimonio del organismo.

El FMI elogió la compra de reservas del BCRA

El Fondo Monetario Internacional volvió a enviar una señal de respaldo al programa económico argentino en un momento en que el contexto global se volvió más hostil.

En su habitual conferencia de prensa, la portavoz del organismo, Julie Kozack, afirmó que la Argentina logró atravesar “relativamente bien” el nuevo shock internacional, al tiempo que destacó su condición como país exportador neto de energía y destacó la estrategia oficial para recomponer reservas.

“Los esfuerzos están en camino. Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares en reservas desde el inicio del año”, afirmó.

Luego completó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este jueves 19 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.394. El dólar blue cerró a $1410 para la compra y a $1.430 para la venta.

FN