El Riesgo País de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan, finalizó la jornada del jueves 19 de marzo de 2026 en 602 puntos. Durante la sesión el indicador mostró una marcada volatilidad, alcanzando un pico máximo de 632 puntos antes de recortar parte de la suba hacia el cierre.

Esta dinámica estuvo influenciada principalmente por la caída en el precio de los bonos soberanos y un entorno internacional adverso debido a la escalada bélica en Medio Oriente, que impulsó el precio del petróleo Brent por encima de los 119 dólares.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el índice de Riesgo País inició la rueda en 610 puntos, reflejando la inestabilidad de los mercados globales. A lo largo del día, el indicador trepó hasta los 632 puntos, su nivel más alto en los últimos tres meses, para finalmente descender y establecerse en 602 puntos a las 18:15. Esta cifra representa una leve baja respecto al cierre previo de 610 puntos del miércoles, aunque el mercado continúa operando con una percepción de riesgo elevado.

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La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador ha mostrado una tendencia ascendente, consolidándose por encima del umbral de los 600 puntos. El lunes 16 de marzo, el índice ya se ubicaba en 601 unidades, marcando el inicio de una semana de alta sensibilidad para los activos locales.

El miércoles 18 de marzo, el Riesgo País experimentó un salto significativo hasta los 610 puntos, impulsado por una caída generalizada de los títulos públicos en dólares. Este movimiento representó un avance cercano al 3,9% en una sola jornada, en sintonía con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés sin cambios y el impacto de los ataques en infraestructuras energéticas en el exterior.

Hacia el cierre de la semana, la volatilidad se mantuvo como el factor común. Los registros históricos de Rava Bursátil para el periodo muestran que el indicador pasó de los 568 puntos registrados el jueves 12 de marzo a los valores actuales superiores a 600, lo que evidencia un deterioro en la confianza de los inversores respecto a la capacidad de pago y la estabilidad macroeconómica en el corto plazo.

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Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que busca medir la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras (default o cesación de pagos) en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se consideran el activo libre de riesgo por excelencia. Este indicador es elaborado por el banco JP Morgan bajo la denominación EMBI (Emerging Markets Bond Index).

Técnicamente, se calcula como la diferencia (spread) entre la tasa de interés que pagan los bonos en dólares emitidos por un país emergente y la tasa que pagan los bonos estadounidenses. Esa diferencia se expresa en puntos básicos; por ejemplo, una brecha de 100 puntos básicos equivale a un 1% adicional de interés que el país debe ofrecer por sobre la tasa de referencia de EE. UU. para atraer inversores.

Un nivel de Riesgo País elevado, como el registrado este 19 de marzo de 2026, implica que el costo de financiamiento para el país y sus empresas privadas es mayor, dificultando el acceso al crédito internacional.